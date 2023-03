Az Institute for the Study of War (ISW) háborús kutatóintézet szerint Hszi Csin-ping kínai elnök oroszországi látogatásának fő célja az lehet, hogy megvitassa az orosz vezetéssel, miképp játszhatók ki a szankciók, amelyek Oroszországot sújtják. A nyugati sajtóban korábban már felmerült, hogy Kína akár fegyverekkel is támogatná Oroszországot, az ázsiai ország azonban igyekszik pártatlan közvetítőként pozicionálni magát.