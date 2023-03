Meghalt a Szovjetunió haditengerészetének utolsó admirálisa

Meghalt Vlagyimir Nyikolajevics Csernavin, a szovjet haditengerészet utolsó főparancsnoka – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A nyugalmazott haditengerész 95 éves volt.

Március 17-éről 18-ára virradó éjszaka 95 éves korában, betegség után egy katonai kórházban elhunyt Vlagyimir Nyikolajevics Csernavin admirális, a Szovjetunió haditengerészetének hőse. Ő volt a Szovjetunió haditengerészetének utolsó főparancsnoka

– olvasható a gyászjelentésben.

A Kit-projekt

Csernavin 1928. április 22-én született az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz tartozó Nyikolajevben, egyszerű munkáscsaládban. Később az akkori leningrádi (most Szentpétervár – a szerk.) Frunze haditengerészeti akadémián 1951-ben szerzett diplomát, ezzel kezdődött pályafutása. Később több képzésen is részt vett, 1969-ben fejezte be a tanulmányait.

A szovjet haditengerészetnél 1951-ben kezdett, az Északi Flottánál. 1959 áprilisában kinevezték az építés alatt álló 627a Kit-projekt K–21 nukleáris meghajtású tengeralattjáró parancsnokává, amely 1961 októberében állt szolgálatba.

1962-ben Csernavin parancsnoksága alatt, az orosz haditengerészet történetében először, a K–21 önálló utat tett az Északi-sarkvidékre, 51 nap alatt 10 124 mérföldet (körülbelül 18,7 ezer kilométer – a szerk.) hajózva, amelyből 8646 mérföldet (körülbelül 16 ezer kilométer) a víz alatt tett meg. Csernavin vezette azt a bizottságot, amely kidolgozta a jég alatti hajózásra vonatkozó utasításokat.

Admirális lett

1977 júliusától 1981 decemberéig Csernavin az Északi Flotta parancsnokaként szolgált. 1978-ban admirálisi rangra léptették elő. 1981 decemberének második felében kinevezték a haditengerészeti vezérkar főnökévé, azaz a Szovjetunió haditengerészetének első főparancsnok-helyettesévé.

1983. november 4-én Vlagyimir Csernavint a haditengerészet admirálisává léptették elő. 1985. november 29-étől a haditengerészet főparancsnoka, a Szovjetunió védelmi miniszterének helyettese.

A Szovjetunió összeomlása után, 1992 februárjától augusztusáig Vlagyimir Csernavin a Független Államok Közössége (FÁK) haditengerészetének főparancsnokaként szolgált. 1992 augusztusától az orosz védelmi minisztériumot segítette. 1993 februárjában nyugdíjba vonult.