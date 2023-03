Váratlan látogatást tett Ukrajnába Vlagyimir Putyin

A moszkvai tájékoztatás szerint az elnök helikopterrel érkezett Mariupolba, majd a városon áthajtva megtekintett több létesítményt, és beszélt a helyi lakosokkal. Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes beszámolt az államfőnek az újjáépítési munkálatok állásáról, valamint az új lakónegyedek, szociális, oktatási és egészségügyi létesítmények, a közmű-infrastruktúra építéséről.

Putyin szót váltott a Nyevszkij lakótelep lakóival, és felkereste az egyik család otthonát. Az elnök járt a város tengerpartján a jachtklub közelében, a színház épületénél és más helyi nevezetességeknél.

Az orosz elnök látogatását az ukránok valószínűleg különösen provokatívnak fogják tartani, mivel Mariupol sokáig az ellenállás szimbóluma volt, ahol a leghevesebb harcok zajlottak azóta, hogy Oroszország tavaly megkezdte invázióját.

A látogatás híre azután érkezett, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) pénteken elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, és Marija Alekszejevna Lvova-Belova, az orosz elnöki hivatal gyermekjogi biztosa ellen. Az ICC közleménye szerint azért adtak ki az orosz elnökkel szemben elfogatóparancsot, mert megalapozott a gyanú, hogy személyesen felelős ukrán gyermekek jogellenes deportálásáért és átszállításáért Oroszországba.

Először látogatott a háborús övezetbe

Előző nap az orosz vezető a Krím félszigeten tett előre be nem jelentett látogatást, a terület Oroszországhoz csatlakozása ügyében megrendezett referendum kilencedik évfordulóján. Mariupol felkeresése az első ismertté vált alkalom, hogy Putyin az Ukrajna ellen tavaly februárban elindított „különleges hadművelet” alatt megszállt területen járt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az utóbbi szűk egy évben többször is megígérte, hogy Vlagyimir Putyin ellátogat a Donbászba, de konkrét időpontot azóta sem tűztek ki erre.

A Krím félszigeten az invázió kezdete óta már hajtottak végre csapást az ukránok (egy katonai támaszponton végrehajtott szabotázsakció mögött biztos, hogy ők álltak), illetve februárban volt szó arról, hogy hamarosan olyan rakétákat is kaphatnak, amellyel a Krím félszigetet is elérhetik. Emlékezetes még a Krím félszigeten található kercsi híd tavaly ősszel történt felrobbantása is – bár az utóbbi esetnél még mindig nem tisztázott, hogy kik álltak a hátterében.

Azt, hogy Putyin még nem látogatott a háborús területek közelébe, már az orosz hadibloggerek is szóvá tették akkor, amikor Joe Biden amerikai elnök Kijevben járt egy hónappal ezelőtt. Egyikük akkor azt írta, hogy „a két nagyapó” (Biden és Putyin) közül az egyik betegségekkel küzd, és „az egész világ röhög rajta”, miközben a másik „erős és bátor vezető látszatát kelti”. „Ehhez képest az egyik vezető most elment Kijevbe. A másik viszont még mindig nem tette be a lábát Donyeckbe” – írta akkor a Putyin-párti blogger.