Nukleáris hadgyakorlatot tartott Észak-Korea

A Reuters szerint az észak-koreai KCNA hírügynökség számolt be a hadgyakorlatról. A gyakorlat alatt legalább egy rövid távú rakétát is kilőttek, de a korábbiakkal ellentétben most egy föld alá rejtett rakétasilóból indíthatták el az eszközt (szakértők szerint ezáltal a rakéta gyorsabban repülhet, röppályája stabilabb lehet).

A KCNA szerint a gyakorlat célja az volt, hogy növeljék Észak-Korea „elrettentő, valamint nukleáris válaszcsapási képességét”, amire szerintük azért van szükség, mert más államok háborúba akarják sodorni az országot.

A hadgyakorlat célja volt az is, hogy megmutassuk: hajlandók vagyunk kemény választ adni, és figyelmeztetni azokat az ellenségeket, akik agresszív célzattal kiterjesztették a saját hadgyakorlataikat

– írta az észak-koreai hírügynökség.

Efectuado Ejercicios virtuales tácticos combinados de contraataque nuclear.



Comandante Supremo del Ejército Popular

Kim Jong Un dijo: "La situación de hoy nos exige centuplicar geométricamente nuestra fuerza disuasiva de guerra nuclear". #CoreaDelNorte#JuntosContraLasMafias pic.twitter.com/ovxyqWgw22 — 𝐓𝐰 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐓𝐮𝐩𝐚_𝐭𝐯 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐥𝐝𝐞 (@tupa_tv) March 20, 2023

A KCNA által közreadott fotók szerint Kim Dzsongun a lányávalegyütt tekintette meg a gyakorlatot, akiről az utóbbi hónapokban beindultak a találgatások, hogy esetleg az utódja lehet.

A Reuters szerint a gyakorlat egyértelműen az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának küldött üzenetként értelmezhető. A két ország előző hétfőn szintén tartott egy közös hadgyakorlatot, amelyre öt év után először került sor, mivel Donald Trump volt elnök felfüggesztette a gyakorlatokat. Észak-Korea emellett nemrég azt is közölte, hogy további 800 ezer katonával bővítheti a seregét.

(Borítókép: Az észak-koreai központi hírügynökség [KCNA] által 2023. március 20-án közzétett képen egy észak-koreai hadsereg által kilőtt rakéta látható ismeretlen helyen. Fotó: KCNA / Reuters)