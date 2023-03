Ukrán taktikai ellentámadás és orosz tűzfal Bahmut alatt

Az orosz egységek Bahmut területének mintegy 70 százalékát vonták ellenőrzésük alá – közölte néhány napja Jan Gagin, az Ukrajnától elcsatolt donyecki régió megbízott vezetőjének tanácsadója. Elmondása szerint az ukrán fegyveres erők megpróbáltak ellentámadást indítani és Csasziv Jar irányából behatolni a városba, de terveik meghiúsultak. Gyenyisz Pusilin, a de facto Donyecki Népköztársaság orosz vezetője szerint a Wagner-csoport jelentős szerepet játszik a város elfoglalásában.

Az ukrán fél azonban nem fogadja el az orosz jelentéseket, szerintük ugyan súlyos a helyzet, de nem annyira, ahogyan azt Moszkva tálalja. A január óta tartó új orosz offenzíva gócpontjaként ismert Bahmutért ugyanakkor már jó ideje folyik a csata.

Anna Maljar ukrán védelmiminiszter-helyettes szerint jól helytállnak az ukrán katonák Bahmutnál.

Az ellenség nem tud racionális magyarázatot adni arra, hogyan történik ez, miért ilyen erős az ellenállás

– fogalmazott a politikus, majd hozzátette: azt, hogy az események hogyan fognak a továbbiakban alakulni, nehéz megjósolni, hiszen sok minden befolyásolhatja ennek menetét. „Az ukrán hadsereg mindent megtesz, hogy megvédje Bahmutot, és megakadályozza az ellenséget a város elfoglalásában” – emelte ki Anna Maljar.

Taktikát váltottak az oroszok

Különös azonban, hogy az ukrán fegyveres erők vezérkara nagyon kevés információt oszt meg a bahmuti helyzetről. Hétfő esti jelentésükben csupán annyit írtak: „Folytatódnak a Bahmut elfoglalására tett orosz kísérletek. A pozícióharcok ott sem szűnnek meg, ugyanakkor az ukránok visszaverték az ellenséges támadásokat Bohdanyivka és Ivanyivske környékén”.

Fotó: liveuamap.com

Az ura.news szerint az orosz hadsereg „tűzfal” taktikával próbálja meg áttörni az ukrán védelmet. A portál szerint az ukrán harcosok arról számolnak be, hogy az orosz csapatok aktívan alkalmazzák ezt a taktikát.

Megindult az ellentámadás?

Hétfőn azonban több ukrán hadiblogger is arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg taktikai szintű ellentámadásba kezdett Bahmut városánál. A támadást páncélozott harcjárművekkel is támogatják, erről pedig több videó is megjelent a közösségi oldalakon.

Az ukrán hadsereg célja az lehet, hogy az oroszokat visszaszorítsák annak az útnak a közeléből, amelyen keresztül még utánpótlást tudnak küldeni Bahmutba.

A washingtoni Institute for the Study of War (ISW) azt közölte erről nemrég, hogy az ellentámadás kisebb sikereket ért el Ivanivszke település közelében.

