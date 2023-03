Vannak emberek, akiknél nincs határ a kiskedvencek kényeztetésében. Egyre inkább jellemző, hogy nemcsak a sztárok, hanem a módosabb hétköznapi emberek is hajlandók rengeteg pénzt áldozni arra, hogy külön lakosztályt rendezzenek be állataiknak.

A The Wall Street Journal cikke szerint egy Robbie Timmers nevű férfi modern stílusú házat építtetett thaiföldi birtokán. A kétszintes, fehér és fekete színben pompázó, légkondicionált épületet biztonsági kamerákkal, intelligens világítási technikával és tolóajtóval szerelték fel. A ház tulajdonosa úszómedencét is akart az udvarra, a felesége azonban ezt nem engedte. Azt mondta, ez már túlzás, nincs szükségük rá a lakóknak.

ÉS HOGY KIK ŐK PONTOSAN? KIK IS EZEK A LAKÓK? HÁT A HÁZASPÁR ÖT KUTYÁJA.

A nagyjából három méter belmagasságú kutyakastélyt eredetileg pihenőhelynek tervezték Timmersék, és a kedvencek palotája a házaspár otthonának hátsó udvarában található. „Szerettem volna valamit, ami jól néz ki. Annyira imádom” – jegyezte meg kutyái rezidenciájáról az állatok gazdája.

Nem sokkal később azonban elárulta, hogy az épülettel van egy kis bökkenő.

Bevallom őszintén, a kutyáim soha nem teszik be a lábukat a házba. Egyszerűen nem tetszik nekik. Manapság többnyire üresen áll a kis kastélyuk. Pedig minden van benne. Csak pont a kis kedvencek hiányoznak belőle

– mondja Timmers, aki mintegy 10 ezer dollárt (átszámítva: 3,7 millió forintot) költött erre a kutyapalotára, a jelek szerint teljesen feleslegesen.

Egyre nagyobb luxusban élnek a házikedvencek

A The Wall Street Journal cikke szerint nem a fenti az egyetlen példa, hanem általánosságban is elmondható, hogy a házi kedvencek manapság egyre pompásabb és fényűzőbb körülmények között élhetnek, a gazdák rengeteg pénzt költenek arra, hogy az állatoknak saját lakosztályuk legyen.

Mint írták, már vannak olyan cégek, amelyek kifejezetten kisállatoknak, kutyáknak építenek házakat, és nem rettennek vissza attól, hogy a legvadabb igényeknek és elvárásoknak is megfeleljenek. Az egyik ilyen Los Angeles-i vállalkozás

ötezer dollár (1,75 millió forint) körüli összegért készít házakat kifejezetten kutyáknak.

Egy londoni család például azt kérte tőlük, hogy japán teaházhoz hasonló otthont csináljanak négylábú kedvenceiknek.

A sztárok kedvenceinek is kijár a luxus

Az eddig említetteknél is jóval többet költenek kedvenceikre a világsztárok. Paris Hilton például többször megmutatta már Instagram-oldalán, hol élnek a kiskutyái. Nem máshol, mint egy légkondicionált, kétszintes, spanyol stílusú villában, amelyet csak „Doggie Mansionnek” nevezett el. A fényűző lakásban csodaszép csillárok és szófák mellett kovácsoltvas korlátból készült erkély is helyet kapott.

Sokan hallhattak már a mopszok királyáról, Dougról is, aki az internet és a közösségi média egyik legnagyobb kedvence lett. Doug 2012 májusában látta meg a napvilágot, és rövid időn belül a popkultúra igazi császárává vált, több millióan követik a mindennapjait az egyes platformokon.

Kétszer is megnyerte a People’s Choice díjat a kedvenc állatok kategóriájában, a legnagyobb hírességekkel találkozik (Justin Bieberrel, Steven Tylerrel és Ed Sheerannel is van közös fotója), Nashville polgármestere pedig május 20-át hivatalosan is „Doug, a Mopsz” nappá nyilvánította. Nem csoda, hogy a Forbes 2018-ban a második legmeghatározóbb háziállatnak választotta Dougot.

Doug gazdáival, Leslie Mosierrel és Rob Chianellivel Nashville-ben él. A világhírű mopsznak saját, 15 méteres ruhásszekrénye van, amely cowboykalapokkal, kasmírpulóverekkel, szivárványos napszemüvegekkel, Boda Skins bőrdzsekikkel és londoni hámokkal van tele.

Doug egyébként kizárólag tisztított vizet iszik, és rendszeresen elviszik őt gyógynövényekhez értő, valamint akupunktúrával foglalkozó szakemberekhez.

A világ legelkényeztetettebb házikedvencei azonban minden bizonnyal Lisa Vanderpump színésznőhöz, realityszereplőhöz, a The Real Housewives of Beverly Hills egykori sztárjához tartoznak.

Ő és férje, Ken Todd kész menazsériát tartanak fenn: hat kutyával, négy hattyúval és két pónilóval élnek együtt birtokukon. Egyik pomerániai törpespiccüket, Puffyt mindig csinosan öltöztetik, kedvüknek megfelelően Ralph Lauren kasmírgarbót vagy csillámló szálakat is tartalmazó, bolyhos fonalból kötött Maxbone kutyapulóvert adnak rá, éjszaka pedig pizsamát visel.

Vanderpump még Hooman márkájú (ez egy kifejezetten kutyaágyakkal kereskedő cég), sötét-rózsaszín színárnyalatú ágyakat is vásárolt kedvenceinek, amelyekből egy darab 375 dollárba került. Az ágyakhoz bársony fejtámlák, matracok, kispárnák és 400 szálas lepedő tartozik.

Nagyon aranyosan néznek ki. Nem szeretném, ha koszos ágyban aludnának, így az ágyneműt állandóan kicseréljük. Jár nekik az elegancia és a kényelem

– fogalmazott korábban Lisa Vanderpump a The Wall Street Journal szerint.

Kiskutyái legtöbbször buggyantott lazacot vagy biocsirkét kapnak a Tiffany & Co által gyártott türkizkék edénykékben.

Lisa Vanderpump és Ken Todd néhány évvel ezelőtt örökbe fogadtak két pónit, Gyémántot és Rosét. Hatalmas, fényűző birtokuk hátsó udvarában barátjuk, Mohamed Hadid milliárdos ingatlanfejlesztő egy rózsaszín házacskát épített nekik. Amikor Rosé meghalt, a megtört szívű Ms. Vanderpump kapott a férjétől egy másik pónilovat, Velvetyt, hogy ne maradjon egyedül Gyémánt. Kezdetben nem jöttek ki jól egymással, sokat veszekedtek, állandóan rugdosták a ház falát. A házaspár ezért kibővíttette az épületet, amelynek nagyjából megduplázódott a területe, így már kényelmesebben megfér egymás mellett a két póni.

(Borítókép: Doug, a mopsz. Fotó: Mike Coppola / Getty Images)