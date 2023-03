Szijjártó Péter Brüsszelbe utazott, ahol ma minden lesz

Közösségi oldalán jelentkezett be hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Brüsszelbe utazik, ahol több egyeztetésen is részt vesz. Mint fogalmazott: „Brüsszelben lesz ma minden.”

A tárcavezető a Külügyi Tanács ülésén is jelen lesz, az európai uniós országok védelmi minisztereivel. Emellett összeül az Európai Humanitárius Fórum is, és donorkonferencia is lesz a törökországi földrengés utáni újjáépítés támogatására, valamint találkozó is szerepel a programban a finn és ciprusi külügyminiszterrel.

A Külügyi Tanács ülésnapirendje szerint a tagállamok tárgyalnak a hetek óta tartó tüntetéshullámról Tunéziában, emellett megvitatják a tavaly elfogadott, az EU számára előírt stratégiai iránytű végrehajtását, azonban a legfontosabb téma – csakúgy, mint 2022. február 24-e óta mindig – ismételten Ukrajna lesz.

Ami a tartalmat illeti, sajnos újabb háborúpárti javaslatok kerülnek az asztalra, ezúttal arról, hogy közösen vegyünk lőszereket és adjuk is oda őket Ukrajnának. A nyomás egyre nő rajtunk, bele akarnak sodorni minket a szomszédban zajló háborúba, de mi kitartunk, hiszen a magyar emberek akarata egyértelmű: ki kell maradnunk ebből a háborúból

– fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, hétfői élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.