A szakadár utáni hajtóvadászat 27 millió embert fosztott meg az internettől

Több mint 27 millió ember maradt internet nélkül a múlt szombat óta. A kormány előzetes bejelentés nélkül állította le a szolgáltatást, részlegesen pedig Pandzsáb négy térségében a mobilok használatát is.

A rendőrség a múlt szombaton adott ki körözést Amritpal Singh Sandh Sandhu ellen, akit a hivatalos indoklás szerint közösségi harmónia megbontásával vádolnak.

Mint kiderült azonban, ő a szeparatista Kalisztán mozgalom népszerű vezetője, aki a szikh vallás követői számára önálló államot szándékozik létrehozni – emlékeztet a CNN.

Az álhírek terjedését akadályozzák – a szintén hivatalos magyarázat szerint ezért kapcsolták le az internetet, és korlátozták a mobil szolgáltatást. A leállás azonban megbénította az üzletmenetet, a vállalkozásokat, sőt az oktatást is. A kártyák használata és a digitális fizetés napok óta szünetel.

Az első meghosszabbításra azt követően került sor, hogy Singh támogatói hívei megrohamozták India San Franciscó-i konzulátusát.

Consulate General of India in San Francisco damaged by protesters, workers attacked, police say https://t.co/KNQkiCvVAe

Hasonló rendbontásról érkeztek hírek a világ más részeiből is, a többi között Ausztráliából és Londonból.

Indiában Sandhu több mint 100 követőjét vették őrizetbe, neki azonban egyelőre bottal üthetik a nyomát. A rendőrség szombaton majdnem őrizetbe vette, amikor feltartóztatták az autóját, de Sandhu elmenekült a kialakult közelharcban.

The Brezza car, in which Amritpal Singh fled, has been recovered by the Police. He was helped by four people: Punjab IGP Sukhchain Singh Gill pic.twitter.com/iB5zG1Ab7U