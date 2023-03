A tavirózsák LEGO változata 22 különböző színből áll majd és közel 30 méter hosszú lesz. A világhírű alkotó, Ai Weiwei ezzel élete legnagyobb LEGO-ját hozza létre. A művész alkotásaival már több alkalommal találkozhatott a magyar közönség is.

Különleges alkotással nyitja meg kiállítását Ai Weiwei kínai művész a londoni Design Museumban áprilisban.

Weiwei ugyanis összesen 650 darab lego felhasználásával alkotja újra Claude Monet híres impresszionista festményét.

A tavirózsák LEGO változata 22 különböző színből áll majd és közel 30 méter hosszú lesz. Ez lesz a legnagyobb ilyen típusú alkotás, amelyet Weiwei valaha is készített. Az alkotó már korábban is kísérletezgetett a LEGO használatával, a 2000-es évek végétől rendszeresen építi be műveibe a kis műanyag téglákat – írja a CNN.

A művész a Monet-festmény újragondolásáról elmondta, hogy

a kép a keleti zenizmusra is emlékeztet, valamint saját gyerekkori élményeimet is belehelyezem egy digitalizált és pixeles nyelvbe.

Ai Weiwei ezzel hányatott sorsú gyerekkorár utalt, ugyanis az ismert művész és emberi jogi aktivista apját a kínai Kulturális Forradalom idején jobboldalinak bélyegezték, és családjával együtt „Kis-Szibériába” száműzték, ahol büntetésből latrinát kellett takarítania. Ai Weiweit később, 2011-ben mindenféle indok nélkül 81 napra őrizetbe vették. A művész végül elhagyta az országot és családját, hogy Amerikában folytathasson művészeti tanulmányokat.

A múzeum sajtóközleményében úgy írt a műről, hogy az alkotás elsősorban Monet givernyi otthonának idilli liliomos tavait ábrázolja, de a kép jobb szélső oldalán egy sötét folt szerepel majd, amely Ai gyermekkorára utal.

Ai Weiwei alkotások Magyarországon

Ai Weiwei műveivel már több alkalommal is találkozhatott a magyar közönség, legutóbb az idén ötödik alkalommal megrendezett Art and Antiquekiállításon, a Libri Kiadói Csoport pedig 2022-ben mutatta be Ai Weiwei 1000 év öröm és bánat című könyvét.

Továbbá Ai Weiwei 2016-ban egy magyar fejlesztésű, úgynevezett Noisebox-ban is dobolt fiával.

(Borítókép: Ai Weiwei. Fotó: Richard A. Brooks / AFP)