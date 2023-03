Sztrájkok miatt fulladhat botrányba III. Károly első franciaországi látogatása

III. Károly király jövő heti, első franciaországi látogatását szabotálhatják a sztrájkoló francia munkások. Károly és Kamilla szombaton érkezik Párizsba négy napra, egy királyi körút első állomásán, amely később Németországot is érinti.

Az országot sújtó sztrájkok azonban azt jelenthetik, hogy a munkások szó szerint nem hajlandók a vörös szőnyeget kiteríteni a brit uralkodónak.

A király hétfő reggel a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal közösen vesz részt egy ünnepségen a Diadalívnél, miközben a párizsi sugárutakon a szemétszállítók sztrájkja miatt becslések szerint 10 000 tonna szemét halmozódott fel.

Két olyan francia szervezet munkatársai, akik a diplomáciai látogatások során berendezik a köztársaság hivatalos palotáit és a különböző elnöki rezidenciákat a fogadásokhoz, nemrég közölték, hogy Károly és Kamilla látogatása alatt is sztrájkolni fognak. Sophie Binet, a szakszervezet képviselője nyilatkozatában azt írta: „teljes mértékben tudatában vannak annak, hogy a héten Franciaországban fogadják az angol királyt, és hogy szolgálatainkat igénybe fogják venni”.

Mi azt mondjuk, ennek semmi köze a protokollhoz, nélkülünk lesz!

– fogalmazott.

Hétfő este a tervek szerint Emmanuel Macron a Párizs melletti Versailles-i kastélyban tart bankettet Károly király és Kamilla királyné számára. Egyes médiumok azonban arról számolnak be, hogy a sztrájkok miatt az utolsó pillanatban kidolgozott vésztervek szerint az eseményt más helyszínre helyezhetik át – közölte a Euronews.

Forrnak az indulatok

Franciaországban forrnak jelenleg az indulatok a nyugdíjreform miatt. Január 19. óta nyolc alkalommal szerveztek a szakszervezetek országos tiltakozónapokat százezrek részvételével a nyugdíjreform visszavonását követelve. Emellett bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Emmanuel Macron ellen, amiért a törvényhozást is megkerülve igyekszik a keresztülverni a parlamenten, de ez elbukott.

A bizalmatlansági indítványok elutasítása azt jelenti, hogy a nyugdíjreformot a parlament véglegesen elfogadta, annak hatálybalépését a köztársasági elnök hirdeti ki. Emmanuel Macron ezt követően arról beszélt, hogy mindenképp véghez kell vinni a tervezett reformot még az idén, ami olaj lehet a tűzre.

Az utóbbi napokban többször is írtunk arról, hogy Franciaországban elharapóztak az indulatok a vitatott nyugdíjreform miatt. Volt olyan alkalom is, amikor a tüntetők Emmanuel Macron lefejezéséről szóló szöveget skandáltak, a tüntetések országossá duzzadtak, több helyen a rendőrökkel is összetűzésbe keveredtek a demonstrálók.

(Borítókép: III. Károly király 2023. március 13-án. Fotó: Jordan Pettitt / PA / NorthFoto)