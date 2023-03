Közel a megegyezés, amellyel 27,8 milliárd euró érkezhet Magyarországra

A jogállamiságot, az alapvető emberi jogokat érintő aggodalmak miatt befagyasztott uniós források ügyében már tavaly decemberben is született egy kompromisszum. Az abban előírtakat idén tavaszra kell teljesítenie a magyar kormánynak.

Bóka János most azt nyilatkozta, hogy az Európai Bizottság a jövő hét elején értékelheti ki azokat a lépéseket, amelyeket a magyar kormány végrehajtott.

Nagyon közel állunk a megegyezéshez. Úgy látjuk, hogy semmilyen nyitott politikai kérdés nem marad

– nyilatkozta a tisztviselő.

Ha az Európai Bizottság elfogadja és elégségesnek értékeli a magyar lépéseket, akkor a magyar parlament április közepére végrehajthatja az összeset. Ezzel a koronavírus helyreállítási alapjának 5,8 milliárd eurós forrásához egy lépéssel közelebb kerülhet Magyarország, és a Bloomberg szerint ezt a pénzt még az idei évben folyósíthatják (erről néhány brüsszeli bennfentes is beszélt nemrég az Indexnek).

A kompromisszum segíthet abban is, hogy Magyarország hozzájusson a 22 milliárd euró összértékű kohéziós forrásokhoz is, amelyeket egy másik eljárás által fagyasztottak be a bírói függetlenséget, valamint a LMBTQ-jogokat, a tudományos szabadságjogot és a menedékjogot érintő aggodalmak miatt (az Európai Bizottság értékelése szerint Magyarország az EU Alapjogi Chartájában foglaltakat megsértve járt el).

A Bloombergnek nyilatkozva egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő is megerősítette, hogy valóban közel lehet a megállapodás. Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, hogy még zajlanak a tárgyalások.

Nyáron vagy ősszel jöhetnek az első uniós pénzek?

Boka János azt is elmondta a nyilatkozatában, hogy a magyar kormány azon dolgozik, hogy megfeleljen az Európai Bizottság elvárásainak, de a folyamat a vártnál lassabban haladt, mert „a Bizottság időről időre újabb aggodalmakkal állt elő”, és ez megnehezítette az eljárást. Hozzáfűzte azonban:

nincs kizárva, hogy Magyarország már 2022 harmadik negyedévében (július és szeptember között) hozzáférhet a koronavírus helyreállítási alapjából őt megillető forrásokhoz.

Mint mondta, ehhez arra is szükség lesz, hogy valamelyest felgyorsítják a politikai folyamatokat, de ha a Bizottság most pozitívan értékeli a magyar igazságszolgáltatást érintő reformokat, akkor az segíthet abban, hogy növelje a felek közti bizalmat.

Az uniós ügyek csütörtökön és pénteken is újabb fordulatokat vehetnek, ugyanis most zajlik az európai állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése. A csúcstalálkozó fejleményeiről egy külön cikkben számolunk be.