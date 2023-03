Kiderült, mennyibe kerül majd Ukrajna újjáépítése

A CNN beszámolója szerint a Világbank 2022 júniusában már készített egy becslést arról, hogy mekkora károkat szenvedhet Ukrajna a háborúban. Akkor 349 milliárd dollárra becsülték az összeget.

A mostani becslésnél a nemzetközi szervezet úgy számolt, hogy legalább 411 milliárd dollárra lesz szükség az újjáépítéshez a következő tíz évben.

EZ AZ ÖSSZEG UKRAJNA 2022-ES GDP-JÉNEK A 2,6-SZOROSA.

Mindezt valamelyest kompenzálja, hogy Ukrajna jelentős pénzügyi segítséget kap külföldről, de ehhez képest még azok is eltörpülnek. A Nemzetközi Valutaalap például a minap döntött arról, hogy egy nagyobb kölcsönt folyósítanak Ukrajnának, de annak az összege is csak 15,6 milliárd dollár – és azt a pénzt nem is csak az újjáépítésre szánják, hanem arra, hogy az ukrán állam egyáltalán működőképes maradjon.

A Világbank becslése szerint Ukrajnában a háború már eddig is mintegy 135 milliárd dollárnyi kárt okozott a lakóházakban, energiaiparban, közlekedésben, a kereskedelmi szektorban, valamint különféle iparágakban, és ez nőhet a becslésük szerint összesen 411 milliárd dollárra a jövőben. Az eddigi károk 38 százaléka lakhatást, 26 százaléka a közlekedést, 8 százaléka pedig az energiaipart érintette.

A nemzetközi szervezet szerint a 411 milliárd dolláros becslésnél figyelembe vették a különféle gazdasági tényezőket, vagyis a következő években várható inflációt, a piaci viszonyokat, az építőipar területén egyre növekedő költségeket, a biztosítási szektorban látható változásokat, és még azt is, hogy a jövőben épülő épületek milyen változásokat tartalmazhatnak majd az energiahatékonyság javítása érdekében.

A Világbank szerint a helyreállításhoz szükséges költségek 22 százalékát a közlekedési szektorban, 17 százalékát a lakhatási szektorban, 11 százalékát az energiaszektorban, 7 százalékát a mezőgazdaságban használhatják fel, és a forrásokra elsősorban Ukrajna keleti, a háború által leginkább érintett területein (Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Herszon) lehet szükség.

A Világbank közleményében – amelyet eredetileg szerdán adtak ki, de csütörtökön is frissítettek – idézték még Denisz Smihal ukrán miniszterelnök reakcióját, aki megköszönte a Világbanknak az elemzést, és közölte, hogy mindezt figyelembe fogják venni a helyreállítási munkálatok alatt, amelyek már meg is kezdődtek. Ezenkívül azt is hozzáfűzte, hogy a fenti becslésbe egy fontos dolgot még nem tudtak belekalkulálni.

A károk és az újjáépítéshez szükséges összegek mértéke jelenleg nem foglalja magában a megszállás alatt álló területeken keletkezett infrastrukturális, lakhatási és az üzleti életet érintő károkat. Ha a védelmi erők felszabadítják ezeket a területeket, akkor az adatokat frissítik, és a kormányzat e területeken is azonnal megkezdi a helyreállítást

– idézték a közleményben az ukrán miniszterelnököt.

A Világbank ezen túl idézte Várhelyi Olivér, az Európai Unió szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosának reakcióját is, aki azt mondta: minden egyes nappal nő az Oroszország ukrajnai agressziója által okozott háborús kár. Hozzátette: a Világbank által készített elemzés segít abban, hogy Ukrajna megkapja a helyreállításhoz szükséges segítséget külföldről.

Fontos, hogy biztosítsuk a gyors helyreállítást és az alapvető szolgáltatásokat a lakosságnak, úgymint az energiához, oktatáshoz, egészségügyhöz és lakhatáshoz való hozzáférést. Az unió minden lehetséges eszközzel folytatni fogja a most már uniós tagjelöltnek minősülő Ukrajna támogatását

– idézték Várhelyi Olivért a közleményben.

A Világbank Ázsiáért és Európáért felelős alelnöke, Anna Bjerde azt mondta, hogy Ukrajna újjáépítése sok évbe fog telni, de az ukránok és külföldi partnereik is mindent megtesznek azért, hogy mérsékeljék a károkat. Mindemellett hozzátette, hogy további – részben a magánszektorból érkező – pénzügyi forrásokra lesz szükség a sikeres újjáépítéshez.

