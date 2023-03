Szijjártó Péter: A víz biztonsági kockázattá fog válni

Magyarország kész kivenni a részét a vízzel kapcsolatos globális kihívások megoldásából, ezek ugyanis súlyos kockázatokat rejtenek, például újabb migrációs hullámokat is kiválthatnak – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken New Yorkban, az ENSZ Vízügyi Konferenciáján.

A tárcavezető az ENSZ Vízügyi Konferenciáját megelőzően arról számolt be, hogy a vízzel kapcsolatos kihívások nagyon súlyos kockázatokat rejtenek ma a világban:

az elosztási viták sok esetben akár fegyveres harcokhoz is vezetnek, és a klímaváltozás erősödésével a helyzet csak súlyosbodni fog.

Hozzátette: naponta körülbelül ezer gyermek hal meg szennyezett víz fogyasztása miatt.

Akár az árvizek, akár a vízhez való hozzáférés korlátozottsága migrációs hullámokat indíthat el – fogalmazott.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

Magyarországon nagyon sokat invesztáltunk abba, nagyon sok forrást költöttünk arra, hogy a magyar vízipari, vízkezelési technológiák fejlettek legyenek. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ma a vízipar és a víztechnológiák tekintetében Magyarország a világ abszolút élvonalába tartozik.

Hozzátette: Magyarország az elmúlt időszakban 800 millió eurónyi kötött segélyhitelprogramot és nemzetközi fejlesztési programot indított el több mint egy tucat országban a magyar vízipari technológiákra alapozva.

Természeti katasztrófák és migráció

A tárcavezető az ENSZ Vízügyi Konferenciájának plenáris ülésén leszögezte, hogy az emberiség a valaha volt legösszetettebb kihívásokkal néz szembe, legyen szó a biztonság, a gazdaság vagy az egészségügy területéről.

Felszólalásában kiemelte:

sok súlyos kihívás természeti jelenségekhez kötődik, minden korábbinál gyakoribbak a különböző természeti katasztrófák, amelyek általában az élelmiszerhiány erősödésével is együtt járnak.

Hangsúlyozta, hogy ezen belül is különös figyelmet kell szentelni a vízzel kapcsolatos kihívásoknak, ugyanis a természeti katasztrófák áldozatainak mintegy 70 százaléka ezek számlájára írható.

Az előrejelzések szerint 2050-re hárommilliárd ember fog aszály sújtotta területen élni, 1,6 milliárdan olyan területen, amelyet árvizek sújtanak. 2,2 milliárd embernek már ma is problémát okoz a tiszta, egészséges ivóvízhez való hozzáférés, és napi ezer gyerek hal meg szennyezett víz fogyasztása miatt – figyelmeztetett.

Ezek a riasztó adatok világosan mutatják, hogy a víz valódi biztonsági kockázat lesz a jövőben

– tette hozzá, kiemelve, hogy ennek nyomán fegyveres konfliktusok törhetnek ki, és masszív migrációs hullámok indulhatnak.

Hangsúlyozta: a migráció veszélyei láthatók az Európai Unióban is, ahol minden integrációs intézkedés ellenére párhuzamos társadalmak jönnek létre, megnőtt a terrorfenyegetettség, ráadásul az emberáradatok a vírusok terjedését is felgyorsítják.

A migráció veszélyes jelenség, amelyet meg kell állítani. Ehhez a kiváltó okokat kellene megszüntetni, és látni kell, hogy a vízzel kapcsolatos kihívások a legsúlyosabb kiváltó okok között vannak – jelentette ki Szijjártó Péter.

Mint arról az Index is beszámolt, Szijjártó Péter szerdán arról beszélt, hogy „a migráció kiváltó okai világszerte egyre súlyosabbak, így a nyomás erősödésére kell számítani, noha már tavaly is 265 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak a magyar hatóságok, és idén is több tízezret”.

(Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal az ENSZ Vízügyi Konferenciájának plenáris ülésén New Yorkban 2023. március 24-én. Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium / MTI)