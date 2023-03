Felkerült az ukrán halállistára a román szenátor, aki Ukrajnától csatolna el területeket

Diana Sosoacă, a román szenátus tagja azt akarja elérni, hogy Románia kapja vissza a két világháború között hozzá tartozó területeket, így Ukrajna déli területeinek egy részét is. Ukrajna szankciókat vezetne be a politikus ellen, aki ezt fenyegetésként értékelte. Korábban az ukrán sajtó is hasonlóan szélsőséges nézetektől volt hangos, amely főleg a magyarellenességben nyilvánult meg.