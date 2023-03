A szokatlanul száraz tél az európai kontinens déli részén csökkentette a talaj nedvességtartalmát, és az Európai Bizottság (EB) statisztikái szerint félő, hogy megismétlődik a 2022-es év, amikor 785 000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává Európában, ami több mint kétszerese az elmúlt 16 év éves átlagának.

Spain's first major wildfire of the year destroyed 3,000 hectares of forest. Firefighters using 18 planes and helicopters worked throughout the night and on Friday to tackle the blaze near the village of Villanueva de Viver, in the Valencia region https://t.co/V8SHpS3RI8 pic.twitter.com/VWvjXkMyJD