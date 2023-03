Kémkedő szexjátékok miatt bírságoltak meg egy nemzetközi vállalatot

2017-ben, egy peres eljárást követően vonták be azokat az úgynevezett okosvibrátorokat, melyek képesek voltak információt gyűjteni használójukról.

Az Illinois államban indított csoportos kereset következményeképp a kanadai We-Vibe márkatermékeket gyártó Standard Innovation beleegyezett, hogy vásárlónként akár 10 000 kanadai dollárt is kifizet azoknak az ügyfeleknek, akik a vibrátor mellett a hozzá tartozó alkalmazást is használták, és 199-et azoknak, akik egyszerűen csak megvették a szexuális játékot – számolt be a LadBible nevű portál.

Számtalan funkció... De milyen áron?

A heves indulatokat kiváltó szexjáték a We-Vibe 4 Plus nevet viselte, és darabja 90 fontba (közel 40 000 forintba) került.

Az eszköz egy telefonos alkalmazáson keresztül a világ bármely pontjáról irányítható volt.

A játék rezgését egyénileg lehetett szabályozni a telefon képernyőjén keresztül. A terméket használó pár az alkalmazáson belül szöveges, hangos és videós formában is érintkezhetett egymással. A gond az volt, hogy – mint kiderült – az alkalmazás adatokat gyűjtött és küldött vissza használóiról a Standard Innovationnek is – többek között azt, hogy milyen gyakran és milyen intenzitással használták az eszközt.

A bírósági iratok szerint körülbelül 300 000 ember vásárolt Bluetooth-kompatibilis We-Vibe termékeket, és nagyjából egyharmaduk használta az alkalmazást is. A Standard Innovation a perben hangsúlyozta, hogy az információkat csak diagnosztikai célokra használták fel.