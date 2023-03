Szintet lépett a pornográfia: ukrán menekültekre gerjednek az emberek

A Thomson Reuters kutatói a globális keresőmotorok forgalmát elemezték, és így állapították meg, hogy

Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta jelentősen megnőtt az érdeklődés az ukrán menekülteket megjelenítő pornográf videók iránt.

Egyre többen keresnek rá olyan kifejezésekre a keresőprogramokban, mint például „ukrán pornó”. A kutatók úgy vélik, hogy a megnövekedett érdeklődés további bűncselekmények elkövetésére ösztönözheti az emberkereskedőket, ezért a szervezet sürgős intézkedéseket sürgetett a szexuális kizsákmányolásnak kitett ukrán nők és gyermekek védelmének megerősítése érdekében – számolt be a The Guardian.

Online platformokon szervezik be az emberkereskedelem áldozatait

A Thomson Reuters az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) együttműködve igyekszik felhívni a figyelmet a szexuális kizsákmányolásra, és Be Safe elnevezéssel egy figyelemfelkeltő kampányt is indítottak. A szervezet azt is közölte, hogy az emberkereskedők gyakran online oldalakon találják meg az áldozatokat.

Már közvetlen bizonyítékot találtunk az ukránok által használt chatoldalakon történő toborzási kísérletekre

– közölte Valiant Richey, az EBESZ képviselője.

Egy korábbi, 2022-es elemzés megállapította, hogy a háború kitörése után világszerte megugrott az ukrán menekültekkel kapcsolatos, szexuálisan kizsákmányoló kifejezésekre irányuló internetes keresések száma: a kutatás tavaly márciusában 300 százalékos globális növekedést állapított meg.

Tavaly áprilisban az Indexen is írtunk arról, hogy Lengyelországban egyre több, emberkereskedelemmel foglalkozó bűnöző tűnik fel, aki az Ukrajnából menekülő fiatal nőket akarja csapdába csalni. Idén januárban pedig az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala is felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-járvány miatt húsz év óta először csökkent az emberkereskedelem hivatalosan nyilvántartott áldozatainak száma, de az ukrajnai háború miatt várhatóan újra romlani fog a statisztika.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit vasárnap is percről percre közvetítjük.

Ebben a cikkünkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.