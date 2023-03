Riport Bahmutból: megszólaltak az ukrán orvosok a veszteségekről

Mint írták a katonák közt van olyan is, akik a saját lábukon érkeznek a kórházba, de sokakat a bajtársaik evakuálnak és szállítanak be a csatatérről. Gyakorlatilag napról napra változik, hogy hány sebesültet kell ellátniuk, annak függvényében, hogy mennyire intenzívek az orosz támadások – de az orvosoknak állandóan készenléteben kell lenniük.

„Ugyanazon a helyen alszunk és dolgozunk” – mondta a Kyiv Independent riporterének egy 59 éves katonai orvos, Szerhij, mikor épp szünete volt. Mint mondta, a sebesült katonákat először egy stabilizációs pontra szállítják, ahol elállítják a vérzésüket, és csak ezután küldik be őket a kórházba.

Az orvos azt is elismerte, hogy esetenként

olyan sok katona érkezik be súlyos sérülésekkel egyszerre, hogy ki kell választaniuk azt, hogy kit próbálnak megmenteni közülük.

Mint mondta, a katonai medicinában erre vannak bizonyos szabályok, és a triázs alatt állítják fel a sorrendet a sebesültek közt.

Egy másik, fiatalabb orvos, Dmitro azt mondta, hogy

a sérültek körülbelül 90 százalékának repeszgránátok (srapnelek) okoznak sérüléseket.

Vagyis a legnagyobb problémát a tüzérség jelenti a bahmuti védőknek. Ehhez képest a kézifegyveres sebesülések aránya szinte elhanyagolható: Dmitro szerint mindössze a sebesültek mindössze 4-5 százaléka érkezik be kézifegyver általi lőtt sebbel. Mint mondta, egy nap alatt általában 30-45 sebesültet kezelnek, de nagyon változóak tudnak lenni a számok, és az is, hogy mennyire súlyos sérülésekkel érkeznek be a páciensek.

Az orvos azt is elismerte, hogy bár a stabilizációs pontra érkezők többsége túléli a sebesülését, még így is sokan vannak, akiket nem tudnak megmenteni. Mint mondta, ezt nagyon nehéz feldolgozni.

Dolgozunk, és utána... nos, elsírom magam

– fogalmazott, arra utalva, hogy munka közben igyekszik visszaszorítani az érzéseit, de utána nem tudja magában tartani azokat.

Ki sem mozdulhatnak, mert vadásznak rájuk

Dmitro arról is beszélt, hogy állandóan a sötétben dolgoznak (mivel a létesítmény egy pincében található), és szinte alig jutnak ki a levegőre és a napfényre, ami még tovább növeli a stresszt. Mint mondta:

van olyan orvos, aki már több mint 1 hónapja nem hagyta el a pincét.

Ennek az az oka, hogy az oroszok állandóan felderítődrónokat küldenek a frontvonalak mögé, és a kórház dolgozói attól tartanak, hogy ha megtalálják őket, akkor az orosz tüzérség rájuk is lecsaphat. Az orvos azt mondta: fél attól, hogy a bezártság, a friss levegő hiánya miatt oxigénhiányos állapot (hypoxia) alakulhat ki nála.

Korábban írtunk arról, hogy az ukrán és orosz oldalon is óriási veszteségeket okozhatnak a bahmuti harcok, és arról is, – amire szintén utaltak a riportban – hogy a legnagyobb veszteséget a modern hadviselésben még mindig a tüzérség okozza az ellenségnek.