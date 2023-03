Mi lesz a skót függetlenséggel azután, hogy Skóciának új vezetője lett?

Március 27-én ért véget az Skót Nemzeti Párt (SNP) pártelnökválasztása, miután a párt – és egyben Skócia – eddigi egyik legmeghatározóbb politikusa, Nicole Sturgeon váratlanul bejelentette lemondását.

Mint azt a pártelnökválasztás kapcsán írt cikkünkben olvasható, Sturgeon helyére hárman pályáztak:

a szociális kérdésekben konzervatív nézeteket valló Kate Forbes , jelenlegi pénzügy- és gazdasági miniszter;

, jelenlegi pénzügy- és gazdasági miniszter; a magát Sturgeon 2.0-ként pozícionáló Humza Yousaf , jelenlegi egészségügyi miniszter, egykori közlekedésminiszter;

, jelenlegi egészségügyi miniszter, egykori közlekedésminiszter; és a két jelölt közé magát középre, kizárólag a skót függetlenség kérdésével kampányoló Ash Regan, korábbi közbiztonságért felelős miniszter.

Közülük végül Yousaf került ki győztesen: ugyan az első körben egyik jelöltnek sem lett meg a szavazatok 50 százaléka + 1, de az első körben legkevesebbet kapó Regan kiesése után a szavazásra jogosult SNP-tagok 52,1 százaléka gondolta úgy, hogy az SNP képzeletbeli trónján Yousaf kövesse a Skócia történetének leghosszabb ideig kormányzó Sturgeont.

Ezzel eldőlt, az eddig egységesnek gondolt párton belül a progresszív és a konzervatív szárny közül a Yousaf vezette progresszívek kerekedtek felül.

Kicsoda Humza Yousaf? Az SNP újdonsült elnöke pakisztáni és kenyai felmenőkkel rendelkezik, és a jelöltek közül ő volt a legtapasztaltabb politikus: már 2012 óta tölt be különböző pozíciókat először még az Alex Salmond, majd a Nicola Sturgeon kormányokban. A kampány során magát Sturgeon örököseként pozícionálva a folytonosság jelöltjének számított: a különböző politikai kérdésekben elődje progresszív nézeteit vallja. Egyébként Yousaf volt az első színesbőrű, illetve muszlim származású miniszter Skóciában – most már az első ilyen első miniszter lesz, illetve az Egyesült Királyságban az első muszlim pártvezető is.

Nehéz helyzetben örökli meg a kormányrudat Sturgeon utódja

Mint a párt új elnöke a szavazás után a győzelmi beszédében elmondta, a heves, olykor rendkívül személyeskedő kampány után a legfontosabb most, hogy a párton belül ismét lenyugodjanak a kedélyek, és már másnap nekilássanak a munkának, hogyan lehetne kiharcolni azt Londontól, hogy 2014 után a skótok ismét népszavazáson dönthessenek függetlenségük sorsáról.

Ez pedig elsőre jóval nehezebb feladatnak tűnik, mint ahogy azt a jelöltek a vasárnapi, utolsó vitán ígérték.

Az STV nevű tévécsatornán közvetített vitán Yousaf mellett a másik két jelölt is úgy gondolta, legkésőbb öt éven belül ki fogják írni a népszavazást, mivel Rishi Sunakék nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy a skótok ismét az urnákhoz szeretnének járulni, mivel a 2016-os brexit népszavazás alapjaiban változtatta meg az Egyesült Királyság politikai helyzetét – beleértve Skóciát is.

Ugyanakkor hiába az erős nyilatkozatok, egyelőre nem látni, hogy az újdonsült pártelnök ezen ígéretét hogyan tudná teljesíteni.

Yousaf szerint a népszavazáshoz vezető út a jó kormányzáson keresztül van kikövezve: amennyiben az SNP új pártelnökét kedden megválasztják első miniszternek, majd feláll a kabinetje, akkor jó kormányzással a skót társadalomban kialakítható egy függetlenséget pártoló többség, amely aztán az SNP-n belüli progresszív, illetve konzervatívabb tömböt is egybe tudja fogni.

Ugyan a végül alulmaradó Forbes is ígéretet tett, hogy a pártelnök-választás után az egy a tábor, egy a zászló elven beáll újdonsült pártelnöke – és leendő első minisztere – mögé, de az biztos, hogy

Yousaf kemény belső vitákra számíthat a Forbes-pártiaktól a függetlenségtől eltérő kérdésekben.

Forbesék például nem támogatnák a Sturgeon bukását részben előidéző nemek elismeréséről szóló törvényt, ami lehetővé tenné, hogy az emberek könnyebben változtassák meg a nemüket, amennyiben ezt szeretnék – a londoni kormány végül blokkolta a skót törvény életbe lépését, de Yousaf azt ígérte, bíróságon kényszerítik ki, hogy a skót törvényhozás, a Holyrood által elfogadott törvényt kihirdethessék Skóciában.

Ráadásul a Sturgeon lemondásától eltelt másfél hónapban a függetlenség támogatottsága is csökkent: míg 2023-ra úgy fordultak a skót nacionalisták, hogy többségben voltak a függetlenségpártiak – de így sem volt meg mindig az 50 százalék + 1 fő –, azóta már a nemek vannak többségben, igaz, ezen álláspont mögött sem áll a skót társadalom abszolút többsége.

Ugyanakkor Yousaf annyival könnyebb helyzetben várhatja a kormányzást immáron egészségügyi miniszter helyett első miniszterként, hogy az SNP-kormányt kívülről támogató, szintén függetlenségpárti Skóciai Zöldek már a pártelnök-választás előtt bejelentették: számukra csak egy olyan jelölt elfogadható, aki továbbvinné a két párt között megkezdett együttműködést, ahhoz pedig a társadalmi kérdésekben a leendő kormányfőnek progresszív szociális politikát kell folytatni – ez Yousaf kapcsán teljességgel adott.

Merre tovább, SNP?

Amennyiben Yousafnak sikerülne is maga mögött egyesítenie a pártot, akkor sem egy ideális helyzetben folytatja tovább a kormányzást a párt: az ellenzéki, unionista pártok a pártelnökválasztási kampányban elhangzott személyes jellegű támadásokat könnyen felhasználhatják az SNP ellen – a jelenleg Londonban kormányzó Konzervatív Párt skót szárnya már be is jelentette: Forbes korábbi nyilatkozatát, amiben Yousaf miniszteri teljesítményét kritizálta, a következő politikai reklámjukban fel fogják használni.

Emellett Yousaf új kormányának azzal a nehézséggel is meg kell küzdenie, hogy a toryk gyengülése egyben a Munkáspárt erősödésével is járt az egész országban, így Skóciában is,

ami ráadásul az SNP 2010-es évek előtti felemelkedése előtt a Munkáspárt fellegvárának számított.

A legutóbbi, március eleji közvélemény-kutatások szerint a függetlenséget támogató párt és a Keir Starmer által egyfajta Blair-i harmadik utas neoliberális politikát hirdető unionista Munkáspárt fej-fej mellett álltak Skóciában – az SNP még mindig vezet, de mindössze hibahatáron belül, két százalékponttal van lemaradva a Starmer-féle Munkáspárt.

A jövőre esedékes westminsteri választásokon – amikor az Egyesült Királyság alsóházának, a Képviselőháznak, a tagjait választják újra – az erősödő Labour miatt az SNP-nek közel sem biztos, hogy sikerül megismételni a legutóbbi, 2019-es választás eredményét.

Akkor az 59 skót választókerületből 46-ot sikerült megszerezni, ugyanakkor összességében nem lett meg a szavazatok 50 százaléka – ez pedig elég baljós lehet, ha tényleg kitartanak Sturgeon korábbi tervénél, miszerint a következő választás egy kvázi függetlenségpárti népszavazás lenne, ahol a skótok arról dönthenének, hogy akarnak-e népszavazást, vagy sem. Sturgeon már a 2020-as Holyrood-választáson is ezzel kampányolt, akkor is csak elég kérdésesen lett meg az 50 százalék.

(Borítókép: Humza Yousaf és Nicola Sturgeon a skót parlamentben 2023. március 23-án Edinburghban. Fotó: Jane Barlow / PA Images / Getty Images)