Már veszekednek a tagállamok a közös uniós lőszerbeszerzésnél

Múlt héten állapodtak meg a tagállamok, hogy támogatják Josep Borrell tervét, és az EU közösen szerez be lőszereket Ukrajnának, illetve a tagállamok eddigi hozzájárulásainak egy részét megtérítik az Európai Békeprogramból (EPF). Ugyanakkor az uniós ügyekre mindig jól rálátó Politico azt írja: utóbbi kapcsán több tagállam is kifogásolja, hogy ki mekkora számlát nyújtott be az EU-nak.