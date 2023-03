Megkerült az eltűnt kínai milliárdos

Az Alibabát még 1999-ben alapította az egykori angol nyelvtanár, Jack Ma. Az azt követő másfél évtizedben Kína egyik legnagyobb technológiai vállalatává nőtte ki magát, és része a BAT néven ismert hármas óriásnak (Baidu, Alibaba, Tencent). Fő profilja az e-kereskedelem, ezért gyakran az amerikai Amazon kínai megfelelőjeként is említik.

Az e-kereskedelem nagyon bejött Jack Mának és az Alibabának. Sikeresen tőzsdére vitte a céget, és 2019-2020 környékén már a világ leggazdagabb kínai polgárának számított mintegy 61 milliárd dolláros vagyonával. Éppen arra készült, hogy tőzsdére viszi pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó másik vállalkozását, az Antot is, amelynek az Alipay révén mintegy 1,3 milliárd felhasználója volt, és ez lett volna minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése (26 milliárd dolláros értéken), azonban a finálé előtt minden befuccsolt.

Nem tudni, hogy túlságosan elbizakodott volt, vagy annyira nem tartott a kommunista párt hatalmától, amikor 2020 októberében egy sanghaji konferencián nyilvánosan kritizálta a kínai hatóságokat, beolvasott a bankszektornak is, többek között azt vetve a szemükre, hogy a Kínában hatályos pénzügyi szabályok akadályozzák az innovációt, a bankok pedig „zálogház” mentalitással működnek. Az üzletember beszédében a rendszer megreformálását sürgette. Ez nagyon felbőszítette a párt tisztviselőit, és a vége az lett, hogy az Ant tőzsdei bevezetése két nappal a tervezett határidő előtt meghiúsult.

A milliárdos cégtulajdonos eltűnése része volt a kínai pártvezetés technológiai óriások és nagyra nőtt kínai vállalkozók elleni fellépésének. Jack Ma eltűnése sokféle pletykára adott alapot.

Volt, aki úgy vélte, házi őrizetben tartják, mások szerint börtönbe került. Azóta több sajtóorgánum is felfedezni vélte a világ különböző pontjain. Így állítólag látni vélték Hollandiában, Spanyolországban, Thaiföldön és Ausztráliában is. Tavaly novemberben a Financial Times írt arról, hogy Ma vagy egy fél éve már Tokióban él.

Váratlan visszatéréséről az Alibaba tulajdonában lévő napilap, a South China Morning Post számolt be először. Mint írták, rövid hongkongi vizit után szülővárosába, Hangcsouba utazott, ahol meglátogatott egy iskolát, és előadást is tartott a diákoknak. Elsősorban a mesterséges intelligencia előretöréséről beszélt a ChatGPT kapcsán, és hangsúlyozta:

Ezzel a technológiával megérkeztünk a mesterséges intelligencia korába, de ez még csak a kezdet!”

Jack Ma már korábban kiszállt az Alibabából, és idén januárban jelezte, hogy hasonló lépésre készül a fintech óriás, az Ant Csoport esetében is.

Keményen lecsapnak a tollasodó bankárokra

Éppen egy hónapja érkezett hír arról, hogy Pao Fan, a China Renaissance Holdings befektetési bank vezérigazgatója eltűnt, pontosabban munkatársai már napok óta nem tudták elérni. Pao a kínai technológiai ipar egyik legbefolyásosabb emberének számít. A China Renaissance-t 2005-ben alapította, miután a Morgan Stanley-nél és a Credit Suisse-nél dolgozott.

A Caihszin kínai üzleti-gazdasági lap arról is beszámolt, hogy a China Renaissance elnökét, Kong Lint tavaly szeptemberben a hatóságok elfogták a korábban az állami tulajdonú ICBC Banknál állítólagosan elkövetett ügyei miatt.

A Forbes magazin szerint az elmúlt néhány évben legalább fél tucat milliárdos tűnt el egy időre a nyilvánosság elől, miután állítólag összeütközésbe kerültek a kommunista párttal.

Több esetben is felmerült a gyanú, hogy korrupciós, adóügyi vagy egyéb hivatali visszaélésekről szóló nyomozás indult ellenük.

Már voltak előjelek korábban is, hiszen 2015-ben már eltűnt néhány napra Kína egyik leggazdagabb embere, a Fosun befektető vállalat alapító elnöke. Kuo Kuang-csang végül megjelent a vállalat éves értekezletén, miután „befejezte közreműködését egy folyamatban lévő, de nem a cégét érintő nyomozásban”.

A Fosunt agresszív nemzetközi terjeszkedés jellemzi, számos külföldi befektetésük volt. Részesedésük van a Folli Follie-ban, a Carusóban és az Ironshore-ban, valamint a Nasdaq értéktőzsdén is jegyzett Bona kínai filmstúdióban is, illetve 20 százalékban résztulajdonosai lettek a Cirque du Soleil kanadai szórakoztatóipari óriásnak.



Kínai hírességek is bajba kerültek

A The Guardian brit lap készített összeállítást azokról az ismert kínai művészekről és celebekről, akik szintén fura körülmények között szívódtak fel egy-egy rövid időre. Egyikük volt a polihisztor, kínai képzőművész, Aj Vej-vej. A másként gondolkodó művész a kínai rezsim kemény bírálója volt világéletében. 2011-ben letartóztatták, 81 napig tartották börtönben, majd utána évekig nem kapott útlevelet, végül elhagyhatta Kínát.

Hasonlóan furcsa dolog esett meg az ország egyik legnépszerűbb színésznőjével, Zsao Vejjel is, aki 2021-ben egyik napról a másikra tűnt el a nyilvánosság elől. A roppant jómódú színésznő közösségi oldala megszűnt, a filmjei pedig hirtelen lekerültek a kínai streamingszolgáltatók kínálatából. Hogy egészen pontosan mi történt, soha sem derült ki, mindenesetre az biztos, hogy Zsao 2022-ben már ismét szerepelt egy sorozatban, így a rajongók is némileg fellélegezhettek.

A korrupció elleni harc egyik cifra esete volt, ami 2018-ban történt az Interpol kínai elnökével. Meng Hong-vej hazautazott, majd váratlanul nyoma veszett, miközben utazgatott az országban. Eltűnése után pár nappal végül megkerült, majd nem sokkal később lemondott a nemzetközi szervezetben betöltött tisztségéről. Mint kiderült, Menget 600 millió forintnak megfelelő összegű kenőpénz elfogadásával vádolták meg a kínai hatóságok, amiért végül 2020-ban 13 és fél év börtönt kapott.

(Borítókép: Jack Ma 2018. szeptember 11-én. Fotó: MTI / EPA / TASZSZ / Host Photo pool)