Gyászol Olaszország, meghalt a legismertebb újságíró, dokumentumfilmes

„Gianni Mina rövid szívbetegség után távozott közülünk. Soha nem maradt egyedül, családja és legközelebbi barátai szeretete vette körül” – ezekkel a szavakkal adta hírül Gianni Mina Facebook-oldala a legendás újságíró halálhírét.





A torinói születésű Gianni Mina 1959-ben kezdett a Tuttosport nevű sportújságnál, amelynek később főszerkesztője volt. 1960-ban az olasz állami műsorszolgáltatónál, a RAI-nál a római olimpiai játékok sporttudósítójaként dolgozott. 1965 után Mina dokumentumfilmeket készített a RAI különféle televíziós műsoraihoz. Az 1970-es évek közepén indult, L’altra domenica (A másik vasárnap) című legendás tévéműsor egyik alkotója volt. Rendszeresen írt a bokszról, valamint az amerikai show-bizniszről, egyre többször tudósított Latin-Amerikából is.

Pályafutása alatt összesen nyolc labdarúgó-világbajnokságról és hét olimpiáról tudósított, de ott volt szinte az összes ökölvívó-világbajnokságon és Muhammad Ali legendás mérkőzésein is. Az olimpiai és világbajnok amerikai nehézsúlyú ökölvívó, polgárjogi aktivista pályafutását végig követte, dokumentumfilmje, a Cassius Clay, una storia Americana (Cassius Clay: Egy amerikai történet) mindmáig mérföldkőnek számít.

Fidel Castro és a többi legendás vendég

Az olasz televíziózás egyik legendás műsorának, a Blitznek állandó szerzője és gyakori műsorvezetője volt. Olyan vendégek fogadták el meghívását, mint Federico Fellini, Eduardo De Filippo, Muhammad Ali, Robert De Niro, Jane Fonda, Gabriel García Márquez, Enzo Ferrari, Nereo Rocco, Diego Maradona, Michel Platini, Ronaldo, Carlos Monzón, Edwin Moses vagy Pietro Mennea.



1987-ben készített először interjút Fidel Castro kubai elnökkel. 16 órás találkozójukat később könyvként adták ki. Az interjú elsődleges forrása volt a Fidel Racconta il Che (Fidel beszél Cheről) című riportnak is, amelyben a kubai vezető először és egyetlen alkalommal tárgyalja Ernesto Che Guevara hőstetteit. 1990-ben aztán újabb interjút készített Castróval. A két interjút később a Fidel című könyv fogja össze (amelyhez Gabriel García Márquez írta az előszót).

1991-ben Gianni Mina elkészítette az Alta Classe (High Class) című tévésorozatot, később ő volt a La Domenica Sportiva (Sportvasárnap) házigazdája, és létrehozta a Zona Cesarini oknyomozó műsort. Szintén hatalmas sikert hozott számára A dzsessz története című, négy epizódból álló műsor, de a boksz szociológiai és technikai történetét 14 epizódban elmesélő sorozat is.

Diego Maradona, a barát

1992-ben Mina dokumentumfilm-sorozatot készített Latin-Amerikáról, benne a Nobel-békedíjas Rigoberta Menchúról, a zapatista felkelésről, a maja őslakosok Chiapasból Mexikóvárosba vonulásáról, Ernesto Che Guevara emberi és politikai élettörténetéről. Legismertebb műve talán az Il Papa e Fidel (A pápa és Fidel) című dokumentumfilm, amely II. János Pál kubai látogatásáról szól.

1996 és 1998 között ő készítette a Storie című televíziós műsort, amelyben olyan vendégei voltak, mint a dalai láma, Luis Sepúlveda, Martin Scorsese, Naomi Campbell és Pietro Ingrao. A műsor alapján később két könyv is megjelent.



2001-ben jelent meg a Maradona: non saro mai un uomo comune (Maradona: Soha nem leszek hétköznapi ember) című, 70 perces riportfilmje Diego Maradonával.

2004-ben vágott bele abba a projektbe, amely Ernesto Che Guevara és barátja, Alberto Granado naplói alapján készült. Gianni Mina segítségével készült a The Motorcycle Diaries (Che Guevara: A motoros naplója) című film, amely a két fiatal 1952-es útjának állít emléket. A Walter Salles által rendezett filmhez nyújtott segítség után Mina készítette az In viaggio con il Che (Utazások Chével) című filmet, amely a 80 éves Alberto Granado életéről szól. A filmet a Sundance Filmfesztiválon, a Berlinalén is bemutatták, a Montreali Világfilmfesztiválon a legjobb dokumentumfilm díját nyerte el, és Olaszországban az Ezüst Filmszalag-díjat és a kritikusok díját is megkapta.

Gianni Mina több olasz újságnak is dolgozott, köztük a La Repubblicának, a L’Unitának, a Corriere della Serának és az Il Manifestónak. Számos könyvet is írt, amelyek közül kiemelkedik a Continente desaparecido (Az eltűnt kontinens). Szerkesztője és kiadója volt a Latinoamerica e tutti i sud del mondo (Latin-Amerika és a világ összes déli része) című negyedéves irodalmi folyóiratnak, amely az amerikai kontinens legrangosabb értelmiségieinek írásait tartalmazza.

2007-ben jelent meg a Rai és a La Gazzetta dello Sporttal közösen a Maradona: Non saro mai un uomo comune (Maradona: Soha nem leszek hétköznapi ember) című tízrészes DVD-sorozat, amely a legendás argentin futballista történetét meséli el. A sorozat sikerét jelzi, hogy 1,2 millió példányban kelt el.

Legutóbbi nagy vállalkozása a Kuba Obama korszakában című dokumentumfilm, amely egy hosszú, ezer kilométeres utazás Havannától Santiago de Cubáig és vissza. A film a fiatalok hangján a fiatalokhoz szól. A dokumentumfilmet a velencei filmfesztiválon mutatták be.

Gyászol Itália

Halálhíre egész Olaszországot megrázta. Giorgia Meloni miniszterelnök Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „Gianni Mina egy igazi szakember volt, akit mindenki szeretett és tisztelt. Olaszország elveszített egy nagyszerű újságírót és egy mély kultúrájú embert.”



Antonio Tajani külügyminiszter szerint

a sport, a politika, a kultúra az, amit szenvedéllyel csinált. Dokumentumfilmjei és interjúi meghatározók az újságírás történetében. Halálával nagy örökséget hagy ránk. Nyugodjon békében

– tette hozzá.



(Borítókép: Gianni Mina 2013. október 17-én. Fotó: Pier Marco Tacca / Getty Images)