Vlagyimir Putyin Bahmutot használhatja a Wagner-csoport megsemmisítésére

Oroszország hónapok óta tartó harcát az ukrajnai Bahmut város elfoglalásáért a Kreml arra használja fel, hogy „nagyrészt megsemmisítse” a Wagner-magáncsoportot, és „helyére tegye” annak vezetőjét, Jevgenyij Prigozsint – állítják a konfliktust figyelő szakértők.

Elemzők hátsó szándékot sejtetnek az orosz vezetés eltökéltségében, hogy továbbra is zsoldosegységeket vet be a véres ostromban, mivel az Ukrajnával kapcsolatos nézeteltérések egyre inkább éket vernek Vlagyimir Putyin és régi szövetségese közé.

A Wagner-csoport több ezer elítélt bűnözőt képzett ki és vetett be Ukrajnában – akiknek szabadságot ígértek, ha hat hónapot túlélnek a frontvonalon – azóta, hogy az orosz elnök elindította teljes körű invázióját a volt szovjet államban.

A zsoldoscsoport pedig élen járt Putyin kezdeményezésében, hogy elfoglalja Bahmutot, a sóbányáiról ismert kisvárost, amelyet már a háború kezdeti szakaszában is megrongáltak.

A helyére akarják tenni Prigozsint

Prigozsin, aki maga is volt fogoly, március elején egy bunkernek tűnő építmény tetejéről diadalmasan kijelentette, hogy erői egy kivételével szinte minden irányból bekerítették a várost, így az ukránoknak nem maradt más lehetőségük, mint a visszavonulás.

A Wagner-főnök látszólagos győzelmi nyilatkozatát azonban azonnal megcáfolta egy ukrán tábornok, aki szerint a harc csak most tetőzött Bahmutban. Néhány héttel később Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka azt állította, hogy az ország erői visszaszorítják az orosz csapatokat, amelyek most védekezésbe vonultak.

Jelenleg úgy értékeljük, hogy az orosz védelmi minisztérium és a Wagner-csoporthoz tartozó Jevgenyij Prigozsin közötti belharcok miatt az oroszok arra használják Bahmutot, hogy nagyrészt megsemmisítsék a Wagner-csoportot, és úgymond a helyére tegyék Prigozsint

– mondta George Barros elemző, aki az Institute for the Study of War (ISW) Oroszországot és Ukrajnát figyelő geospatial intelligence csoportját vezeti. Barros a The Independent által szervezett, Kijev nem Kijev című ukrán online projekt műsorvezetőjével, Tetiana Gaidukkal beszélt.

Prigozsin, a Wagner-csoport szókimondó 61 éves vezetője március első hetében nyilvánosan is figyelmeztetett, hogy a harcosai által Oroszország nevében elért eredmények összeomolhatnak, mert nincs elegendő lőszerük a katonáinak.

Öt nappal később Prigozsin már azt mondta, Putyin elzárta őt, mivel a Kremlbe vezető összes útvonalat elzárták előtte. Ugyanakkor Oroszországot azzal vádolták, hogy még több embert dob a „húsdarálóba”, és kevés biztosíték van arra, hogy ez segít rajtuk.

Az orosz hagyományos hadsereget legyőzték. Ha holisztikusan nézzük az orosz hadsereget, az összes fontos harci egységet (…) mindannyian harcoltak Ukrajnában az elmúlt évben, és mindannyian különböző veszteségeket szenvedtek, amely révén bizonyos mértékig átcsoportosultak

– mondta Barros az Independentnek.

Oroszországnak nincs tartaléka tisztekből

Szerinte az ukránok sikeresen kizsigerelték az orosz tisztikart, majd kiemelte: az ISW-nek vannak jelentései arról, hogy az orosz katonai akadémiákon a hallgatókat és kadétokat korán előléptetik, korán kiképzik, és olyan parancsnoki feladatokra küldik őket, amelyekre nem állnak még készen.

Azt látjuk, hogy fiatal tiszteket magasabb katonai szintek vezetésére ösztönöznek, mint amire reálisan előléptethetők lennének. Ez mind nagyon jó Ukrajnának, mert ezek a férfiak nincsenek felkészülve arra, hogy ilyen szintű felelősséget vállaljanak, és nincs meg a szükséges élettapasztalatuk ahhoz, hogy ilyen egységeket vezényeljenek

– mondta Barros.

„Annyi orosz tiszt halt meg harcban, hogy kifogytak az emberi erőforrásokból, és egy generációra lesz szükség az orosz tisztikar újjáépítéséhez” – mondta az elemző.

A háborúról szóló, folyamatosan frissülő hírfolyamunkatitt érheti el.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. december 22-én. Fotó: Contributor / Getty Images)