Felszínre hozták a felrobbantott Északi Áramlat mellett talált rejtélyes tárgyat

Az objektum feltehetően egy tengeri füstjelzésre használt bója. Az ügynökség szerint a szerkezet nem jelent veszélyt – írja az MTI.

Vizsgálat indult az ügyben

Egy tavaly szeptember végén elkövetett szabotázsakcióban megrongálódott az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 gázvezeték, amely Oroszországból szállított földgázt Európába a Balti-tengeren keresztül.

Az ügyben Svédország, Dánia és Németország vizsgálatot indított, de egyelőre nem sikerült tisztázni, ki állhatott a robbantások mögött. A három ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) címzett levélben ugyanakkor közölte, hogy a károk „szabotázs okozta erőteljes robbanások” következtében keletkeztek.

A minap számoltunk be róla, hogy megbukott az Északi Áramlat gázvezetékeken bekövetkezett robbanások független kivizsgálásáról szóló orosz határozattervezet az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT). Az előterjesztést egyedül Oroszország, Kína és Brazília támogatta, míg a testület 12 másik tagja tartózkodott. Egy határozat elfogadásához azonban legalább kilenc tag támogatására, illetve arra van szükség, hogy a vétóhatalmak – Oroszország, Kína, Franciaország, az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia – egyike se blokkolja.

Egy amerikai újságíró szerint Joe Biden adhatott rá engedélyt

Seymour Hersh Pulitzer-díjas amerikai oknyomozó újságíró nemrégiben terjedelmes cikket jelentetett meg, amelyben azt állítja, hogy az amerikai haditengerészet búvárai tavaly júniusban robbanószerkezeteket helyeztek el az Északi Áramlat 2 gázvezeték alatt, a műveletről szóló döntést személyesen Joe Biden amerikai elnök hozta meg.

Múlt héten Hersh újabb leleplező cikket írt The Cover-up (Az eltussolás) címmel, amely szerint a Fehér Ház a CIA-vel, az amerikai, valamint a német sajtóval karöltve próbálta meg eltussolni az Egyesült Államok felelősségét az ügyben. Mint írta, „a The New York Timest és a Die Zeit német hetilapot hamis fedőtörténetekkel látták el, hogy megcáfolják azt a jelentést, miszerint Biden és amerikai ügynökök felelősek a csővezetékek megsemmisítéséért”. Hersh szerint az ügyben egyetlen dolog miatt nem történt előrelépés: mert Joe Biden elnök tudja a választ.

Amerika szerint ukránszimpatizánsok voltak

A The New York Times korábban az amerikai hírszerzés adataira hivatkozva azt állította, hogy egy Ukrajnával szimpatizáló csoport robbanthatta fel az Északi Áramlat gázvezetéket. Ezzel párhuzamosan a német sajtóban is ehhez hasonló értesülések jelentek meg.

A hírreKijev és Moszkva is reagált, elutasítva a jelentést. Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó úgy fogalmazott, élvezi az efféle „csodálatos összeesküvés-elméleteket”, de az ukrán államnak nincs köze a művelethez, és arról sem tudnak semmit, hogy kik lehettek az elkövetők. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője „a hírek manipulálására irányuló összehangolt kísérletként” utasította el a jelentést.

(Borítókép: Az Északi Áramlat 2 szivárgása 2022. szeptember 27-én. Fotó: Danish Defence / Anadolu Agency / Getty Images)