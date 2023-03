Tarjányi Péter: Ha a nyugati támogatás elfogy, Ukrajna veszít

Vlagyimir Putyin arra számít, hogy a háború évekig elhúzódik, és végül elfárad a Nyugat támogatása Ukrajna felé. A Frontvonal második évadának záró adásában Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő arról is beszélt, valóban előfordulhat-e az, hogy letartóztatják az orosz elnököt.

Ukrajna komolyan készül a tavaszi hadjáratra és az ellentámadásra, de még nem készült fel rá – mondta a Frontvonalban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. Hozzátette: az ukránok tudják, hol és milyen erőforrásokat csoportosított Oroszország, de ezeknek a megsemmisítésére Ukrajna még nem áll készen. Ennek egyik oka, hogy még nem érkeztek meg azok a fegyverrendszerek, amelyekkel képesek lehetnek a támadásra. Ugyanakkor egy-egy régióban komoly támadásokra lehet számítani Ukrajna részéről.

Érzékelhető, hogy az oroszok tartanak az ukrán erőtől, ennek tudható be, hogy egyre többször használják a nukleáris fegyverekhez kapcsolódó zsarolási potenciált.

Nem gondolom azt, hogy az orosz elnök bármit is másként gondol ezzel a háborúval kapcsolatban, de nyilvánvalóan több olyan hatás érte, ami miatt másként csinálna bizonyos dolgokat

– fogalmazott Tarjányi Péter.

A biztonságpolitikai szakértő szerint Putyin bejelentése, miszerint Belaruszba taktikai atomfegyvereket telepít, nem rendkívüli. Tarjányi Péter kifejtette, a NATO Törökországban, Olaszországban, Belgiumban is ilyen atomeszközöket helyezett el, amelyek egy része ma is megtalálható ezekben az országokban. A hidegháború idején pedig Magyarország területén is voltak taktikai atomfegyverek, Kunmadaras térségében, orosz repülőtereken. A repülőtér biztonságos részeinél silókban tárolták ezeket a fegyvereket.

Az orosz elnök ellen kiadott elfogatóparancsról a biztonságpolitikai szakértő azt mondta, annak ereje attól függ, hogy a nemzetközi egyezményt melyik ország mennyire tartja be.

Putyin – az elfogatóparancs ellenére – azzal számol, hogy a háborúban Ukrajna és az Ukrajnát támogató nyugati szövetséges rendszer el fog fáradni. És ha elfárad a Nyugat, és csökkenti, beszünteti a támogatásokat, abban az esetben Oroszország legyőzi Ukrajnát

– fogalmazott a szakértő.

A orosz és a kínai elnök találkozóját Tarjányi Péter úgy értékelte: Kínának jó, ha Oroszország nyer, és az is, ha nem.

A Frontvonalból kiderül továbbá:

a bahmuti térség helyzete mennyire meghatározó a háború alakulásában;

miért van jó helyzetben Kína;

elfogható-e Putyin.

A Frontvonal korábbi epizódjait ide kattintva tudja megnézni. A formátum szünetre vonul, formailag és tartalmilag is megújulva térünk vissza.

(Borítókép: Tarjányi Péter. Fotó: Zöld Fanni / Index)