Már látszik a térképeken, hol lesz Bahmut után az újabb vérszivattyú

„Az ellenség folytatja a támadást Bahmut városa ellen. Védőink azonban bátran tartják a várost, visszavernek számos ellenséges támadást” – állt az ukránok szerda reggeli jelentésében. Az esti jelentés azonban – árnyaltan és tömören ugyan, de – elismeri, hogy az oroszok támadó akciói helyenként sikerrel jártak.

Bahmut, Avgyijivka és Vuhledar már hónapok óta az orosz–ukrán háború gócpontját képezik. A Liveuamap háborúfigyelő térkép adatai szerint pedig Avgyijivka és Bahmut közelében lassan összezárul a harapófogó. Vuhledar közelében azonban – a térkép alapján – még nem olyan súlyos a helyzet.

Bahmutot tartani kell, de az oroszok nyomulnak

Az azonban jól látszik, hogy Bahmut és Avgyijivka esetében ugyanazt a stratégiát követik az orosz fegyveresek, ez pedig a térképen is jól látszik. Az ukrán beszámolók szerint folyamatos a támadás Bahmutban, azonban Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi fegyveres erők parancsnoka szerint mindenképp tartani kell a várost. Elmondása szerint ez katonai szempontból „elengedhetetlen”.

Eközben az orosz tisztviselők és katonai vezetők folyamatosan arról tájékoztatnak, hogy a városban jelentős az orosz előrenyomulás, és közelítenek a központhoz. Az egyik orosz tisztviselő azt is elmondta, hogy Moszkva majdnem teljesen ellenőrzése alá vont egy fémipari üzemet Bahmutban, de ezt még az ukránok nem erősítették meg. Azt azonban egyik fél sem tagadja, hogy súlyos veszteségeket szenvednek a városért való küzdelem alatt.

Most térképen is láthatjuk, hogyan áll a helyzet Bahmut közelében:

Fotó: liveuamap.com Ilyen a helyzet jelenleg Bahmutnál

Az jól látszik, hogy az orosz erők (pirossal jelzett terület) lassan teljesen körbezárják a várost. Északon egészen Bohdanyivka határáig jutottak, ha néhány kilométerrel északra haladnak, és elérik Ivanivszkét, teljesen körbe tudják zárni a várost, és minden irányból támadhatják az ukrán csapatokat, amelyek Bahmutot védik. Az orosz erők a térkép szerint – a városban dúló harcokat vesszük figyelembe – megtorpantak a Bahmutka folyó partjainál. Ezt a területfoglalást egyébként még az ukránok is elismerték.

Kritikus a helyzet a város délnyugati részén is, ahol a fő útvonaltól délre orosz ellenőrzés alatt álló terület található. Az ukrán sajtó szerint az út nagy jelentőséggel lehet az utánpótlásra.

Avgyijivka kutyaszorítóban

Hasonlóan rossz a helyzet Avgyijivkában is. Az orosz erők hasonló taktikát alkalmaznak a város elfoglalására, mint Bahmutnál. Az ukrán fegyveres erők vezérkarának tájékoztatása szerint az oroszok folyamatosan támadják a várost, leginkább ágyúzzák, ahogyan a környéken lévő lakott területeket is.

Avgyijivka esetében is térképen mutatjuk, hogy állnak most a harcok:

Fotó: liveuamap.com A jelenlegi helyzet Avgyijivkában

A térképen jól látszik, hogy csupán néhány kilométer, és teljesen bekerítik a várost. Az Avgyijivkától nyugatra található Lasztocskine település határában járnak az orosz erők. Kiutat csak a város északnyugati részén találhatnak az ukránok. Bár itt még nem tartják ellenőrzés alatt a város egy részét sem, de már nagyon közel járnak a város koksz- és vegyi üzeméhez. A létesítményt egyébként Ukrajna legnagyobb kokszgyártójaként tartják számon, a gyár a Metinvest cég tulajdonában van, amely Rinat Ahmetov ukrán oligarcha tulajdonában van.

Északnyugaton Berdicsi településtől keletre próbálnak előrenyomulni az oroszok.

Kész az ukrán terv, hamarosan kezdődik az ellentámadás

Bár a helyzet a fronton a két város esetében nem túl meggyőző, az ukrán erők nem adják fel. Olekszij Reznyikov, Ukrajna védelmi minisztere bejelentette, hogy a vezérkar elkészült az ellentámadás tervezetével.

Elmondás szerint több területen is ellentámadást terveznek, a művelet pedig hamarosan meg is kezdődhet, csupán a megfelelő pillanatra várnak. Az akció sikeressége nagyban függ azonban attól is, hogy milyen időjárási körülmények nehezítik vagy épp segítik a végrehajtást.

Tavasszal a talaj nagyon nedves. Csak lánctalpas gépeket lehet használni. Szerintem áprilisban vagy májusban fogjuk látni őket

– tette hozzá a védelmi miniszter. Az ellentámadást nagyban segíthetik majd azok a nyugati fegyverek, amelyeket Kijev szövetségesei biztosítanak az országnak. Ezek egy része már úton van Ukrajnába. Hogy pontosan melyek és milyenek, az alábbi linken elérhető, percről percre frissülő tudósításunkból megtudhatják.

(Borítókép: Egy ukrán T–72-es harckocsi orosz állásokra lő a frontvonalon Bahmut közelében 2023. március 26-án. Fotó: Sergey Shestak / AFP)