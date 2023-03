Eltűnhetett az egyik leghírhedtebb orosz tábornok

Egyáltalán nem úgy alakul Oroszország Ukrajna ellen megindított háborúja, mint ahogy azt a Kremlben a háború tavaly februári elindításakor tervezték. Vlagyimir Putyin nemzetközi szerződésekkel szembemenő agressziójának a terve a kezdeti csapatmozgások, illetve a katonák felszereltsége alapján egy villámháború lehetett, azonban e tervek már a háború első napjaiban szertefoszlottak.

A háború később sem az agresszornak kedvezett: a bedőlt villámháborús tervek után a harci események inkább hasonlítottak egy állóháborúra, majd egy keleti csapatösszevonás után ugyan az oroszoknak sikerült a déli és a keleti frontot összekötni, de azóta Ukrajna jelentős területeket szerzett vissza a háborús agresszortól.

A háború azonban nemcsak Ukrajnát rázta meg, hanem Oroszországot is: a háború kitörése óta eltelt időben számtalan befolyásos orosz oligarcha és üzletember „esett ki” különböző magas épületek ablakain, miközben a hadi sikertelenség miatt magas rangú tisztet is cseréltek már a fronton – némelyik cserét a kényszerűség okozta, mivel az ukránoknak sikerült több főtisztet is megölni, mivel a csapataikat a fronthoz közel vezették, míg másokat pedig egyszerűen a Kremlből váltottak le a hadi sikerek elmaradása miatt.

Utóbbi csoporthoz tartozhat Rusztam Muradov, az egyik legvéreskezűbb orosz tábornok is.

Több orosz katonai blogger is arról számol be Telegram-csatornáján, hogy Muradovot felmenthették pozíciójából, míg egyikük szerint a tábornok valószínűleg éppen szabadságon van, ami egyet jelenthet azzal, hogy kirúgták.

Muradov tavaly október óta a keleti csapatokat irányította, és legutóbb azzal bízták meg, hogy a Donyecki terület keleti részén található Vuhledar városát foglalja el, azonban ez a mai napig nem sikerült.

Február 10-én a háborúval kapcsolatosan a többi titkosszolgálathoz képest lassabban, ám részben emiatt pontosabb állapotot bemutató brit védelmi minisztérium arról írt közleményében, hogy a város ellen januárban elindított újabb invázió során ugyan sikerült a település nyugati felében területeket szerezni,

azonban a Muradov által a városba küldött, leginkább tapasztalatlan katonákból álló orosz csapatok hatalmas veszteségeket szenvedtek.

A brit hírszerzés szerint közel harminc, többségében ép páncélozott járművet hagytak hátra, az orosz katonák pedig elmenekültek a térségből.

⚡ Donetsk Oblast governor shows destruction in Vuhledar.



Photos published by Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko on March 26 show the magnitude of destruction in Vuhledar, Donetsk Oblast.



📷 Pavlo Kyrylenko/Telegram pic.twitter.com/pdR7ZsI1S4 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 27, 2023

Emellett szintén sokatmondó, hogy az orosz háborúkban aktív szerepet vállaló magánhadsereg (PMC), a Wagnerhez köthető egyik Telegram-csatornán szintén Muradovot okolták Vuhledar ostroma kapcsán a katonai sikertelenségekért.

Ebben a Telegramra feltöltött posztban válogatott obszcén kifejezések mellett azzal is megvádolták a tábornokot, hogy tulajdonképpen hullámokban küldi mészárszékre a katonáit,

és ha nem a távolból követné az eseményeket, a katonái már rég kivégezték volna. Mint a rövid posztot zárják, erre már voltak példák, és Muradov lenne a következő.

Azonban azt, hogy a tábornokot valóban leváltották, jelenleg hivatalosan senki sem erősítette meg. A háború kapcsán naponta közleményeket kiadó és az egyik legpontosabb nyilvános adatokat közlő, washingtoni székhelyű Study of War (ISW) think tank arról ír, hogy Muradov leváltásáról már napok óta pletykálnak a közösségi oldalakon, ahogy a nyugati katonai körzet parancsnokának, Jevgenyij Nikoforov ezredes menesztéséről is többször pletykáltak. Ugyanakkor jelenleg sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják, hogy a háborúpárti Telegram-csatornák által közölt információk valóban pontosak-e.

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ legutóbb akkor említette a Szíriát, Hegyi-Karabahot és Ukrajnát is megjárt 50 éves tábornokot, amikor a napokban állítólag szintén menesztett Nikoforovval együtt állami kitüntetésben részesült.

(Borítókép: Jobb oldalon Rusztam Muradov 2023. március 4-én. Fotó: Russian Defence Ministry / Reuters)