Gombamód szaporodnak a magánhadseregek Oroszországban, és nem véletlenül

Az orosz elit körében egyre divatosabb lett a katonai magáncégek (PMC) létrehozása. Idén év eleje óta legalább két ilyen formáció vált ismertté. A Focus utánajárt, Oroszország miért hoz létre továbbra is PMC-ket, és mit tartogathat számukra a jövő.

Az amerikai vezérkari főnök, Mark Milley tábornok elmondta, a Bahmut elleni támadásban mintegy 6000 Wagner-harcos vesz részt, akiket további mintegy 30 ezer újonc segít. A tábornok ezt a kijelentést az amerikai kongresszus tagjai előtt tartott beszédében tette. Összehasonlításképpen a belga hadsereg létszáma mindössze 12 ezer katona.

A Wagner-csoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin már kijelentette, hogy katonai alakulatuk készen áll arra, hogy elhagyja Ukrajna területét, miután befejezték a feladatukat Bahmutban.

A csoport talán az egyetlen orosz erő, amely megpróbál harcolni Bahmutban.

Legalábbis ilyen következtetéseket lehet levonni az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának jelentései és a nyugati elemzőközpontok információja alapján. A Wagner-csoport harcosain kívül számos orosz katonai magáncég harcol még Ukrajnában, ami már a közvélemény előtt is ismert.

A magánhadseregek története

A katonai magáncégek nem új keletűek, először az 1970-es évek elején hozták létre őket Nyugaton. Majd ez az üzlet a Szovjetunió összeomlásával megérkezett Oroszországba: általában a nagy olaj- és gázipari vagy bányászati vállalatok finanszírozták a hadsereg és a különleges szolgálatok veteránjaiból létrehozott egységeket.

Feladatuk a vállalatok által feltárt külföldi lelőhelyek védelme, az áruk szállítása és az árukat szállító konvojok kísérete volt. Ezt követően hasonló, de már az orosz védelmi minisztériumhoz vagy a titkosszolgálathoz (FSZB) kapcsolódó vállalatok kezdtek feltűnni katonai konfliktusokban. Ilyen volt például a szíriai, a grúziai háború, most pedig az ukrajnai invázió.

A zsoldosok katonai veszteségei nem kerülnek be a személyi veszteségek általános statisztikájába. Akárhányan is halnak meg, a védelmi minisztériumnak és Putyinnak mint főparancsnoknak semmi köze hozzá

– mondta a lapnak Ivan Sztupak, az Ukrán Jövő Intézet katonai szakértője.

Az ilyen tevékenységek jól illeszkednek Putyin „nincsenek is ott” koncepciójához, amikor az orosz hadsereggel együttműködő cégek elvégzik a kijelölt feladatokat, de jogilag az orosz hadsereg nincs ott.

A legismertebb magánhadsereg

A nagyközönség számára leghíresebb Wagner-csoportot leszerelt, korábban a különleges erőknél szolgált tisztekből hozták létre az afrikai és a szíriai műveletek során. Tagjai már 2014-ben ott voltak a szakadárok között a donyecki és luhanszki régiókban, majd a Krím annektálásakor is.

A teljes körű invázió megkezdése előtt ezeket a tevékenységeket nem reklámozták különösebben, 2022 februárja után pedig éppen ellenkezőleg, az orosz propaganda számos jelentést tett közzé a Wagner-csoport vagy a csecsenekből álló, Kadirov vezette csapatok sikereiről. A Wagner-csoport legutóbb már orosz rabok közül toborzott a börtönökben.

Mára a Wagner-csoport megváltoztatta toborzási stratégiáját. Úgy tudjuk, hogy Oroszország-szerte mintegy 50 toborzópontot nyitottak. Tekintettel az ország társadalmi-gazdasági helyzetére, úgy gondolom, hogy nem lesz probléma azokkal, akik ott szeretnének csatlakozni

– fogalmazott Dmitrij Sznegirev politikai szakértő a Focusnak.

A kevésbé ismert magánhadseregek

Szergej Akszjonov, a Krími Köztársaság miniszterelnöke megalapította saját PMC-jét, a Konvojt, amely valójában egy BARS-vállalat (különleges katonai feladatokra kiképzett tartalékosokból áll), amelyet 2021-ben hoztak létre az orosz védelmi minisztérium égisze alatt. Abban az időben a BARS mindenkit vonzott, aki rendelkezett katonai tapasztalatokkal, és kész volt részt venni a találkozókon és gyakorlatokon, vagyis a tartalékosképzésen. Az új Konvojt a Krím területére telepítették.

Ivan Sztupak szerint a BARS-ból nagyon egyszerűen lett Konvoj, egy egyszerű adminisztratív-utasításos módszert használtak.

Egyszerűen összegyűjtötték a helyi üzletembereket, és azt mondták nekik: Fizessetek! Ha nem akartok fizetni, akkor nem vesznek részt a Krím védelmében. Akszjonov hadserege az tehát, amire a fő feladatokat bízták, hogy megvédje a félszigetet az ukrán ellentámadástól

– mondta a szakértő.

Tavaly december végén az ukrán felderítés jelentette, hogy a Patriot PMC képviselői megjelentek Vuhledar közelében. Ezt a vállalatot az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériuma hozta létre, és azt mondják, hogy személyesen Szergej Sojgu védelmi miniszter alá tartozik. A sajtóban ezt az egységet már 2018-ban külön említették a szíriai harcokban.

Ennél is ismertebb a Redoubt. 2022 októberében az ukrán katonák őrizetbe vettek egy beloruszt, akiről kiderült, hogy ennek a cégnek a zsoldosa. A kihallgatásakor elmondta, hogy géppuskás pozícióra toborozták, amiért havi 3600 dollárt ígértek. A teljes körű invázió megkezdése előtt a Redoubt PMC csak vagyonvédelmi szolgáltatásokat nyújtott külföldön.

A PMC Redoubt részt vett a Kijev elleni támadásban, egyik parancsnokát, Ivan Mihejevet 2022 márciusában likvidálták az ukrán főváros közelében.

A hírek szerint az orosz kormány engedélyezte a Gazprom vállalatnak is, hogy létrehozzon egy magánszervezetet, amelynek célja a vállalat energetikai létesítményeinek védelme. Ezt követően az orosz haditudósítók azt mondták, hogy ez is egy klasszikus PMC, amelyet szintén Ukrajnába vezényeltek, hogy részt vegyen a harcokban. Arról is beszámoltak, hogy ennek a cégnek a zsoldosai kétszer annyi zsoldot kapnak, mint a Wagner-csoport tagjai.

Miért hoz létre a Kreml új magánhadseregeket?

Meg kell jegyezni, hogy ezen csoportok tevékenysége a harci övezetben kimeríti a zsoldoscsoportok fogalmát. Ugyanakkor a zsoldosok tevékenysége ellentétes a nemzetközi egyezményekkel; nem vonatkoznak rájuk a nemzetközi humanitárius jognak a foglyok vagy a katonai személyzet jogaira vonatkozó normái. Ráadásul az orosz jog szerint zsoldosokat tilos és büntetendő cselekedet alkalmazni.

Annak érdekében, hogy az orosz PMC-k zsoldosai fegyverekkel és szükséges felszereléssel rendelkezzenek, az orosz védelmi minisztérium hivatalos dokumentumaiban önkénteseknek minősülnek.

Ivan Sztupak úgy véli, hogy a PMC-k létrehozása Oroszországban egyfajta divattá vált az oligarchák körében, és segít nekik megmutatni a Kreml iránti lojalitásukat.

A szakértő megjegyzi, hogy a pénzügyileg motivált zsoldosok vagy volt foglyok sokkal hatékonyabbak a bevetések során. Ráadásul a foglyok esetében Prigozsin nagy szolgálatot tett a Kremlnek azzal, hogy csökkentette a börtönrendszer terheit. További háborús likvidálásuk pedig pozitív hatással lesz az oroszországi bűnügyi helyzetre.

Ugyanakkor a szakértők tagadják, hogy a jövőben a PMC-k képesek lesznek valamilyen hatékony erővé válni az orosz hatalmi és politikai befolyások újraelosztásában.

A Wagner-elítéltek kegyelemben részesítésének egyik feltétele, hogy soha nem térnek vissza orosz területre. Csak az ideiglenesen megszállt Donbászban maradhatnak. Ráadásul ez a nagy létszámú hadsereg nem rendelkezik saját fegyverekkel.

„Ezek a hadseregek virtuálisak, vannak embereik, de nincsenek fegyvereik. Ráadásul ezeket az embereket pénzzel kényeztetik el, de hát persze senki sem tesz semmit ingyen” – magyarázza Ivan Sztupak a Focusnak.

