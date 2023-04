Ő a pornósztár, aki megpecsételheti Trump sorsát

Az egykori pornósztár tulajdonképpen az elnöktől koppintotta le az ötletet, aki választási kampányában rendre azt sürgette: make America great again, tegyük újra naggyá Amerikát. Tegyük újra kanossá Amerikát – ez volt Stormy Daniels országos fellépéssorozatának elnevezése. A Make America Horny Again 2018-as első pittsburghi előadása épp csak megkezdődött, amikor azzal egyidejűleg Rudy Giuliani, Trump ügyvédje a Fox News műsorában elismerte, hogy szeszélyes megbízója valóban engedélyezte a százharmincezer dolláros „némasági fogadalom” kifizetését állítólagos volt szeretőjének, amivel az elnök korábbi tagadását hazudtolta meg.

Daniels most ismét a figyelem középpontjába került azok után, hogy New York állam ügyészei vádat emeltek Trump ellen. Az Egyesült Államok történelmében példa nélküli egy büntetőeljárás egy volt elnök ellen.

Trump régóta és állhatatosan tagadja, hogy viszonya lett volna Danielsszel, akit ügyvédje zsarolással vádol. Ebben az esetben viszont magától értetődő a kérdés: akkor miért fizettek? Régi és „teljesen megcáfolt tündérmesének” nevezte a kapcsolatról szóló feltételezést saját közösségi oldalán Trump, amit szerinte a „korrupt és politikai indokoktól vezérelt” manhattani ügyészek kihasználnak. A tétet azzal is emelte, hogy belengette saját letartóztatását, ezért híveit tömeges tüntetésekre szólította fel. Az őrizetbe vétel elmaradt, az esküdtszéki tárgyalás azonban nem szakadt meg, mivel Alvin Bragg, a manhattani kerületi ügyész nem hagyta magát megfélemlíteni.

Az ítélet nem akadályozná meg Trumpot abban, hogy 2024-ben másodszor is rajthoz álljon a Fehér Házért folytatott versenyben, de ronthatná az esélyeit. Minden bizonnyal nehezítené a kampányát, ha bíróság elé kerülne, nem hagyhatná el New York állam területét, netán a rácsok mögé kerülne a választások alatt– jelentette az Independent.

Ezt a pillanatot a ma 44 éves Daniels valószínűleg el sem tudta képzelni 2006-ban, amikor állítólag ágyba bújt az akkoriban a The Apprentice, A tanítvány c. sorozat műsorvezetőjeként ismert üzletemberrel és valóságshow-sztárral. Donald Trump azokban az években mindenhová rásütötte a saját nevét, ahol csak tehette: felhőkarcolóra, steakre és kaszinóra.

„Mindannyian jól kijövünk majd egymással, amíg elfogadod, hogy én vagyok a királynő” – ezt üzente a diáklány iskolatársainak az évkönyvben, miután 1997-ben leérettségizett a louisianai Baton Rouge egyik középiskolájában. Stephanie Gregory a Stormy Daniels művésznéven elhíresült celeb lánykori neve. A komoly, vörösesbarna hajú, „nagyon rosszhírű környékről” származó diáklány szerette a lovakat és a Mötley Crüe heavy metal bandát. Most Stephanie Cliffordnak hívják, első férje után.

„Nem voltam népszerű, nem voltam sportoló, de nem voltam tökfilkó sem. Egyszerűen csak közepén álltam” – idézte a New York Times.

Tehetségesnek tartották. Huszonhárom évesen már saját háza és autója volt, de már ekkor aggasztotta, hogy ha nem tesz szert tartós jövedelemre, később elapadnak a forrásai. Fenntartásai egyelőre alaptalannak bizonyultak: a valóságshow-k fősodrában kapott szerepeket azok után, hogy a pornófilmek gyártásában villantotta meg képességeit, pontosabban tárulkozott ki. Az egyik emlékezetes alakítását A negyvenéves szűzben nyújtotta.

Bizonyos szempontból sok a közös vonása Trumppal. A siker érdekében ügyesen alakítja és népszerűsíti saját imázsát, filmrendezőként nem fél kirúgni embereket, vagy felelősségre vonni őket, ha indokolt.

„Nagyon komoly üzletasszony és filmes volt, aki kezébe vette karrierje irányítását” – emlékezett vissza egy hollywoodi rendező. „Őt nem szabad alábecsülni” – mondta róla Judd Apatow.

Trumphoz hasonlóan a Twittert is gyakran és szókimondóan használja, miközben egy csöppet sem szégyelli a szakmáját.

He opens his mouth more than I do my legs. https://t.co/z1OgVxRuor