Koncert közben szakadt a tető az emberekre a tornádó sújtotta városban

Egy ember meghalt, 28 másik pedig megsérült, miután egy heavymetal-koncert közben beomlott egy épület teteje az Illinois állambeli Belvidere-ben. A belvidere-i rendőrség szerint a tető akkor omlott be, amikor helyi idő szerint péntek este egy tornádó végigsöpört a városon, írja a BBC.

Tornádókat és viharokat jelentettek Iowa és Illinois államból, valamint Arkansas további részeiről. Tennessee államban a heves szélvihar elektromos vezetékeket szakított le. Wynne városában, Arkansas állam keleti részén a hivatalos jelentések szerint több lakóház megsemmisült, és emberek rekedtek az épületek romjai alatt.

Arkansas állam fővárosában, Little Rockban a helyszíni beszámolók alapján a forgószél először a város nyugati részén pusztított, keresztülhaladt egy bevásárlóközponton, majd a város északi részén és a környező településeken okozott súlyos károkat.

*#BREAKING: A Confirmed large and extremely violent tornado is on the ground⁰⁰*#Sigourney | #Iowa⁰⁰The National weather service has issues a PDS tornado warning meaning particular Dangerous situation as a confirmed large and extremely violent tornado is on the ground… pic.twitter.com/QWQEUZrz7x