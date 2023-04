Elfogták Magyarország egyik legkeresettebb bűnözőjét

Az El País című spanyol lap számolt be arról, hogy Madridban megtalálták az egyik legkeresettebb magyar bűnözőt, akit több mint 10 éven át üldöztek.

A spanyol lap azt írta, hogy Dudla Andreát még csütörtökön fogták el a madridi Barajas reptéren (bár a helyszínnel kapcsolatban más információk is megjelentek) Minderről a spanyol rendőrség számolt be, amely szerint

Dudla Andreát Magyarországon már több mint 10 éve keresték pénzmosás és egyéb bűncselekmények miatt.

A spanyolok szerint a nő eddig a Dominikai Köztársaságban élt hamis személyazonosság alatt. A magyar törvényszék Dudla Andreát távollétében már el is ítélte a bűncselekmények egy része miatt. Mint a lap írta, Dudla Andrea nemcsak magyar, hanem európai viszonylatban is az egyik legkeresettebb bűnözőnek számított,

és felkerült az Europol által működtetett, Európa legkeresettebb bűnelkövetőit tartalmazó EU Most Wanted oldalra is.

Az El País cikke egyébként nem most jelent meg, hanem már csütörtökön. A magyar rendőrség akkor már beszámolt „D. Andrea” elfogásáról.

Na de hol kapták el?

Az is beszédes, hogy a magyar top 50-es körözési listáról Dudla Andrea fotója és a profiljának eddig elérhető adatai eltűntek, és az oldalon jelezték, hogy már elfogták őt (bár ők azt írták, hogy nem a madridi reptéren, hanem a Dominikai Köztársaságban kapták el). Az EU Most Wanted oldalán szintén jelezték az elfogását, és eltűntek az adatai.

A jelek szerint a külföldi sajtóban sincs még konszenzus arról, hogy pontosan hol történt az elfogás. A spanyol lapok egy része, valamint a Dominican Today című lap is azt írta, hogy Dominikán, a La Altagracia tartománnyban, Punta Cana városában kapták el őt. Ezt a verziót közölte a magyar rendőrség is, amely szerint az elfogás valójában még március 26-án történt. „Azóta letartóztatásban van, és már át is szállították Spanyolországba, ahol arra vár, hogy megtörténjen Magyarországnak történő átadása” – írták.

Ezzel szemben a spanyol Voz Populi (illetve, mint említettük, az El Pais) azt írta, hogy az elfogás már a madridi reptéren történt, ahova Dudla Andrea azután menekült, hogy Dominikán a nyomára akadtak.

Így élt Dominikán

A dominikai lap szerint Dudla Andrea egy dominikai férfihoz ment feleségül, és a kislányával élt Kat. A lap még azt is feltételezi, hogy

a dominikán élő magyar közösség tagjai is segíthettek neki abban, hogy rejtve maradjon a személyazonossága.

A Voz Populi szerint a körözött nő Kathona Eszter néven élt, és még vállalkozást is alapított az országban.

A Dominican Today szerint a német, spanyol és a dominikai nyomozók együttműködése révén idén januárban derült ki, hogy Dudla Andrea Dominikán tartózkodhat.

A MÁRCIUS VÉGÉN TÖRTÉNT ELFOGÁSA PEDIG MÁR A DOMINIKAI, A MAGYAR, VALAMINT A NÉMET BŰNÜLDÖZŐ ÉS DIPLOMÁCIAI SZERVEZETEK KÖZÖS MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYE VOLT

– írta a Dominican Today.

Miért keresték?

Dudla Andreát 2012 óta körözték, és eddig 15 év börtönbüntetésre ítélték több gazdasági bűncselekmény miatt, amelyek összértéke körülbelül 520 millió forintra rúg. A nyomozók korábban arra gyanakodtak, hogy Thaiföldön rejtőzhet, mivel az egyik bűntársát ott fogták el.

A magyar rendőrök az alábbi videót is közölték az elfogás után:

Arról, hogy egész pontosan miért is keresték Dudla Andreát már több mint egy évtizede, több cikkünkben is írtunk már.