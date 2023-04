Fél Manhattant lezárják Donald Trump miatt

New York tisztviselői biztonsági intézkedésként lezárják Manhattan alsó részén a legfontosabb utcákat, amikor Donald Trump volt elnök kedden megjelenik a bíróságon, hogy vádat emeljenek ellene – írja a Bloomberg.

A Bloomberg informátora szerint a manhattani bíróság épületét körülvevő több utcát, köztük a Centre Streetet és a Baxter Streetet várhatóan lezárják a forgalom elől, míg más szomszédos utcákban, például a Worth Streeten és a Canal Streeten szintén időszakos lezárások lehetnek. Emellett az sem kizárt, hogy erre az időszakra a parkolást is tiltják a környéken.

Példátlan vádemelés történt

Donald Trump – az első amerikai elnök, aki ellen büntetőjogi vádat emeltek – várhatóan kedden délután jelenik meg a bíróságon. Az Alvin Bragg által összehívott esküdtszék azt vizsgálja, hogy a volt amerikai elnök fizetett-e Stormy Daniels pornófilmszínésznőnek azért, hogy a 2016-os választási kampány alatt ne mondja el, hogy évekkel korábban szexuális kapcsolata volt Trumppal.

A bíróság csütörtökön megállapította, elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy büntetőeljárást indítsanak ellene.

Trump, aki a jövő évi elnökválasztási versenyben a republikánus jelöltségért indul, tagadta, vétkességét és a vádemelést pártpolitikai támadásnak nevezte. A lap megjegyzi, hogy Bragg bíró demokrata párti.

Péntek óta zajlanak az előkészületek

Péntek délután már láthatóak voltak az előkészületek, amikor a bírósági tisztviselők az alsó-manhattani bírósági épületben felkészültek Trump vád alá helyezésére. A Secret Service ügynökeinek egy csapata a New York-i rendőrség tisztviselőinek kíséretében pénteken bejárta a bíróság épületét, feltérképezve a volt elnök áthaladását az épületen.

Később a nyilvánosságot kitiltották a New York-i Legfelsőbb Bíróság bírájának, Juan Merchannek a tárgyalóterméből, aki Trump ügyében elnököl majd. Nem sokkal péntek napnyugta előtt a bírósággal szemben lévő városi parkban a parkügyi hivatal egyik alkalmazottja elzavarta a látogatókat, és bezárta a kapukat, bejelentve, hogy a helyszínre mostantól tilos a belépés. Általában este 10-kor szokott bezárni.

Nem kérünk semmilyen különleges intézkedést azon kívül, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a legmagasabb szintű biztonságot nyújtsuk a volt elnöknek

– mondta Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat kommunikációs vezetője, majd hozzátette: „A bíróságon múlik, hogy a média és a nyilvánosság számára a tárgyalóterembe való bejutásról hogyan dönt. Szorosan együttműködünk a rendőrséggel, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarjuk a szokásos eljárást.”

„Halálra és pusztításra” figyelmeztetett Trump

Trump már korábban is figyelmeztetett, hogy erőszakra kerülhet sor, ha vádat emelnek ellene. Saját közösségi oldalán, a Truth Socialön azt írta, „ha vádat emelnek ellene, akkor halálra és pusztításra lehet számítani”. A vádemelés előtt arra is felszólította a tüntetőket, hogy „vegyék vissza nemzetünket”, megismételve a 2021. január 6-i, a Capitoliumban kitört zavargások előtti retorikáját.

A New York-i rendőrség szombaton közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy „nincs hiteles fenyegetés New Yorkot illetően”, és hogy a rendőrség továbbra is „készen áll arra, hogy szükség esetén reagáljon”.