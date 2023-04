Erről az Interfax orosz hírügynökség számolt be. A gyanú szerint Trepova egy robbanószerkezettel ellátott dobozt vitt egy kávézóba, ahol Tatarszkij éppen beszédet tartott, mondta az ügyre rálátó rendőrségi forrás. Az első hírek szerint pokolgép robbant a helyszínen.

A Twitteren közzétett videón az látható, ahogy a különleges erők megrohamozták a blogger meggyilkolásával gyanúsított nő otthonát. A rohamrendőrök automata puskákkal hatoltak be a lakásba, a helyszínen az FSZB munkatársai is megjelentek.

Special Forces storm the apartment of a suspect in the murder of Tatarsky. The riot police entered the apartment with automatic rifles, and the FSB is also working at the scene. pic.twitter.com/qvszy01Eby