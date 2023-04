Egész Amerika Donald Trump ügyét figyeli, őrizetbe vették a volt elnököt

Donald Trumptól ujjlenyomatot vettek a letartóztatás részeként, bár egyelőre nem világos, készül-e róla fénykép. Ezután a bírósági tárgyalóterembe kísérik, ahol vádat emelnek ellene. A volt republikánus elnököt várhatóan nem bilincselik meg letartóztatása után, mivel folyamatos rendőri védelem alatt marad – írja a CNN.

