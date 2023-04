Itt van Elon Musk újabb meglepő húzása a Twitteren

A Twitteren hétfőn lecserélték a szokásos, kék madaras logót az évekkel ezelőtt megjelent shiba inu kutya mémjére, amelyet a Dogecoin nevű kriptovaluta is használ. Ennek következtében jelentős mértékben emelkedett a Dogecoin árfolyama – bár a kriptovaluta még így sem kerül túl sokba.

A Dogecoin még 2013-ban jelent meg, és Elon Musk volt az egyike azoknak, akiknek köszönhetően gyors emelkedésen ment át az árfolyama (majd később a mélybe zuhant).

A milliárdos emiatt egy pert is kapott a nyakába, mivel azzal gyanúsítják, hogy tisztességtelen módon manipulálta az árfolyamot. Muskot 258 milliárd dollárra perelte be egy Dogecoin-befektető, azzal vádolva őt, hogy piramisjátékot működtetett a kriptovaluta támogatására. A per részleteiről itt írtunk előzőleg.

Ebben a perben az utóbbi napokban is voltak fejlemények: a CNN szerint Musk és a Tesla jogászati az előző hét végén arra kérték az ügyben eljáró bírót, hogy ejtsék a vádat, és indítványukban fikciónak nevezték az egész történetet. Azt nem tudni, hogy a bíróság miként értékelte ezt az indítványt,

az viszont biztos, hogy a Twitter kék madarát lecserélték a „doge-mémre”.

Így most a Twitter töltőoldalán, valamint az alapoldalon a bal felső sarokban is a népszerű shiba inu fotója fogadja a felhasználókat.

A változtatással kapcsolatban maga Musk is posztolt a közösségi médiában, és felidézte, hogy egy évvel ezelőtt az egyik követője azt kérte, hogy vásárolja fel a Twittert, és cserélje le a kék madaras logót a kutyásra.

Ezenkívül megosztott egy másik grafikát is a változtatáson viccelődve.

Kilőtt az árfolyam, de még így sem kerül sokba

A logócserének köszönhetően a Dogecoin árfolyama

több mint harmadával drágult egy nap alatt – de még így is nagyon olcsó maradt.

A Kriptomat oldalán azt írták, hogy most 33,8 forintba kerül egy Dogecoin, és az utóbbi 24 órában 10,41 forint volt az árfolyam növekedése. Az emelkedés ugyanakkor még cikkünk írásakor is tart, így elképzelhető, hogy ennél valamivel magasabb szintet is elér a kutyás kriptopénz.