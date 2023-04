The Telegraph: Bármikor meggyilkolhatják Vlagyimir Putyint

Közeleg a pillanat, amikor az orosz elnök Julius Caesar sorsára juthat – írta a The Telegraph című lapban megjelent véleménycikkében Richard Dannatt, a brit hadsereg volt vezérkari főnöke.

A háború kezdete több alkalommal is felmerült, hogy az orosz elnök puccs és gyilkosság áldozata lehet. A híresztelések szerint már a háború kezdete óta is volt legalább egy alkalom, amikor megpróbáltak Vlagyimir Putyin életére törni (és már az invázió előtt is lehetett erre példa, amiről maga Putyin beszélt korábban egy dokumentumfilmben).

Egyesek viszont azt feltételezik, hogy az orosz elnököt nem is a külső ellenségek, hanem a belső riválisok próbálhatják meg meggyilkolni előbb-utóbb. Richard Dannatt a The Telegraphban írt cikkében szintén erről a forgatókönyvről ír. Az egykori katonatiszt úgy fogalmazott:

Elképzelhető, hogy a Putyin elleni brutusi merényletre már jóval a háború kezdetének második évfordulója (vagyis 2024. február 24.) előtt sor kerül.

Dannatt szerint mindez annak a következménye lehet, hogy az orosz hadsereg továbbra sem tudta elérni céljait az ukrajnai háborúban. Az egykori vezérkari főnök szerint mostanra a kudarcok miatt egyértelművé vált, hogy az orosz hadvezetés nem tudott felkészülni megfelelően erre a konfliktusra – méghozzá azért, mert számukra sem voltak egyértelműek a Kreml stratégiai céljai.

A cikk írója szerint tehát az orosz politikai vezetés az egész hadsereget megtévesztette, különösen akkor, amikor elhitették velük, hogy felszabadítóként érkezhetnek meg Ukrajnába.

Szerinte ezzel magyarázható az orosz hadsereg alacsony morálja és az is, hogy egyre többen fordulnak az alkoholizmus felé (erről a brit katonai hírszerzés számolt be nemrég).

Mindeközben Vlagyimir Putyin a saját gőgjének áldozatává vált, és továbbra is hisz abban, hogy győztesen kerülnek ki a háborúból. Valószínűleg abban bízik, hogy meg tudják törni az ukrán kormányt, és teljes győzelmet tudnak aratni, de azt egész biztosan tudhatja, hogy el kell foglalniuk azt a négy ukrajnai területet, amelyet tavaly ősszel Oroszország részévé nyilvánítottak az álnépszavazások után.

Jön a fordulat a háborúban?

Az eddigi fejlemények alapján azonban úgy látszik, hogy ez nem fog sikerülni – írta Richard Dannatt, hozzátéve: az orosz hadsereg közelmúltban látható akcióiból – az Avgyijivka és Kreminna elleni támadásokból – az látható, hogy Bahmut után nem egy újabb offenzívára törekednek, hanem a védelmi vonalaikat próbálják stabilizálni, felkészülve a közeljövőben várható ukrán ellentámadásra.

A brit tiszt szerint a látottak alapján

könnyen elképzelhető, hogy az oroszok már elérték sikereik csúcsát, és innentől kezdve csak veszíteni fogják a területeket.

Ha az ukrán ellentámadás sikeres lesz, akkor van esély arra, hogy még idén nyáron döntő csatát nyernek: egy harckocsikkal, páncélozott járművekkel, önjáró lövegekkel, rakétacsapásokkal és némi légi támogatással végrehajtott, fegyelmezetten levezényelt ellentámadás elég lehet ahhoz, hogy végleg megtörje az oroszok morálját, az orosz hadsereg gerincét.

Akkor pedig a frissen besorozott orosz katonák egyszerűen futásnak erednek, ahogy az a harkivi ellentámadásnál is megtörtént tavaly ősszel – írta cikkében a brit veterán, hozzátéve: ha ez megtörténik, az Putyin bukásához vezethet.

Ő lehet Brutus, aki megöli az orosz Caesart?

Dannatt szerint az orosz elnökkel leginkább a katonaság, a katonai elit lehet elégedetlen, így ha lesz egy puccs Putyin ellen, azt ők készíthetik elő. A brit tiszt azt is megnevezte, hogy név szerint ki állhat egy ilyen akció élére.

„Ha Valerij Geraszimov tábornok, az orosz hadsereg vezérkari főnöke elegendő támogatást tud szerezni, és van benne elég erkölcs és bátorság ahhoz, hogy cselekedjen, akkor ez a háború még bőven a második évforduló előtt véget érhet. Valószínűleg ettől a lehetőségtől félve küldte őt el őt Putyin Moszkvából, hogy személyesen vegye át a parancsnokságot Ukrajnában” – írta a brit veterán, hozzátéve:

Akár Geraszimov veszi a kezébe Brutus kését, akár másvalaki, annyi azért feltételezhető, hogy Putyin caesari pillanata már nincs olyan messze.

A Nyugatnak addig is folytatnia kell Ukrajna támogatását, hogy mielőbb véget érhessen az európai történelemnek ez a „megdöbbentő fejezete” – írta cikke végén Richard Dannatt.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2023. április 4-én. Fotó: Sputnik / Ramil Sitdikov / Pool / REUTERS)