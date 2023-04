Joe Biden üzent Orbán Viktornak, azonnali választ vár Magyarországtól

„Alig várom, hogy Svédországot a lehető leghamarabb NATO-tagként üdvözölhessük” – mondta Joe Biden egy keddi nyilatkozatban a Reuters tudósítása szerint. Egyben felszólította Törökországot és Magyarországot a ratifikáció elfogadására.

Mint ismert, Finnország április 4-én csatlakozott hivatalosan a NATO-hoz. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár történelmi jelentőségűnek nevezte a pillanatot. A 31 tagország keddtől együtt lobogó zászlaja a szövetség egységének és a tagországok egymás iránti szolidaritásának szimbóluma – mondta kedden a NATO brüsszeli székháza előtt.

A magyar parlament március 27-én fogadta el a Finnország NATO-csatlakozási kérelmét ratifikáló javaslatot, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium több mint nyolc hónappal ezelőtt nyújtott be a parlamentnek. A szavazáson részt vevő képviselők közül 182-en igennel, hatan pedig nemmel voksoltak.

Novák Katalin egy nappal később aláírta a Finnország NATO-csatlakozásáról szóló törvényt, a köztársasági elnök ezt a közössági oldalán jelentette be. „Remélem, hogy az Országgyűlés ugyanilyen bölcs döntést hoz Svédország kérelméről is” – írta bejegyzésében az államfő.

Today I signed the law ratifying Finland's #NATO accession. I had a * call with the ** Pres. @niinisto , who thanked me for **'s support. We agreed to strengthen the relationship btw **&**. I hope that the **Parliament will soon take the same wise decision on the accession of **.

A NATO-nak egységesnek és erősebbnek kell lennie, de a bővítésről szóló kérdéseket meg kell vitatni – nyilatkozta most Novák Katalin a török állami hírtelevíziónak. Elmondta, a magyar Országgyűlésben „kemény vita” folyik Svédország NATO-csatlakozásáról, mert magas rangú svéd illetékesek korábban elfogadhatatlan kijelentéseket tettek Magyarországról.

Ezek alaptalan, elfogult nyilatkozatok voltak, amelyek még a magyar demokráciát is megkérdőjelezték – vélekedett. Majd úgy fogalmazott, hogy ebben a nehéz helyzetben több érv szól Svédország NATO-csatlakozása mellett, mint ellene. Svédország csatlakozása mellett vagyok, mert ezáltal a NATO erőebbé válhat – jelentette ki.

My position on the #NATO enlargement. I gave an interview to @trtworld during my visit to **Türkiye last week, during which I pointed out that I personally see more arguments in favour of **Sweden's accession, but I understand that there are still questions which I hope will be… pic.twitter.com/YXorGRxTmD