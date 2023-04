Novák Katalin: A NATO-t meg kell erősíteni

A NATO most ünnepli 74. születésnapját, így Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán köszöntötte fel a szervezetet. Novák Katalin magyar köztársasági elnök pedig a TRT World angol nyelvű török állami hírtelevízió One on One című műsorában arról beszélt, hogy a szövetséget meg kell erősíteni.