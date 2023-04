Donald Trump: Országunk pokolra jutott

A volt elnök egy indulatos tirádában tört ki nem sokkal a Manhattanben zajló bírósági tárgyalása után. Eközben amerikai elemzők azt írták: könnyen lehet, hogy a vádemelés rosszul időzített, mert elvonja a figyelmet a volt elnök súlyosabb ügyeiről, és Trump akár arra is felhasználhatja a vádemelést, hogy áldozatnak állítsa be magát. Cikkünkben összefoglaltuk a legfontosabb szakírói véleményeket, valamint ismertetjük az ügy részleteit is.