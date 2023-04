Akár négy év börtönbüntetésre is ítélhetik Donald Trumpot, de nem valószínű

Ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban Donald Trump volt amerikai elnök a New York-i bíróság előtt, miután kedden hivatalosan is vád alá helyezték. Az volt elnök elleni vádirat 34 vádpontot tartalmaz, köztük cégei üzleti adatainak meghamisítása. Donald Trump az Egyesült Államokban az első volt elnök, aki ellen bűnvádi eljárás indult bíróságon.

Donald Trumpot kedden szállították át a manhattani Trump-towerből a bíróságra, miután anyomozók hivatalosan letartóztatták. Bár a volt elnök − PR-szempontból – szerette volna, de nem bilincselték meg, és az előzetes várakozásokkal ellentétben nem készült róla az ilyen esetben megszokott gyanúsítotti fotó sem. A tervek szerint ügyvédje hamarosan sajtótájékoztatón ismerteti a védelem álláspontját.

A vádemelés alapja az a gyanú, hogy Donald Trump jelentős összeget fizetett ki egy pornószínésznőnek

a 2016-os elnökválasztási kampány idején, hogy hallgasson a viszonyukról. Az ügyben 2019-ben az ügyészség nem kezdeményezett vádemelést, és tavalyelőtt az Egyesült Államok szövetségi választási bizottsága is elutasította azt. Csak azt követően került erre sor, hogy tavaly hivatalba lépett Alvin Bragg, New York megye demokrata párti kerületi ügyésze, és újabb vizsgálatot folytattak kezdeményezett. Az ügy hátteréről szóló sajtójelentésekben felhívják a figyelmet arra, hogy az eljáró ügyész választási ígéretei között szerepelt Donald Trump bíróság elé állítása.

Ezek a vádak a volt elnök ellen

A 34 vádpont három csoportba osztható, ezeket a Bloomberg hírügynökség gyűjtötte össze:

Hallgatási pénz kifizetése Stormy Danielsnek

Stormy Daniels, valódi nevén Stephanie Clifford, azt állította, hogy 2006-ban szexuális kapcsolatot létesített Trumppal, miután találkozott vele egy Tahoe-tó melletti hírességek golfversenyén. A férfi egy évvel korábban vette feleségül harmadik és jelenlegi feleségét, Melaniát, és a párnak akkor született kisbabája.

A The Washington Post 2016 október elején hozta nyilvánosságra az Access Hollywood című felvételt, amelyen Trump szexuálisan inzultáló megjegyzéseket tett nőkre. Donald Trump ügyvédje, Michael Cohen, aki akkoriban a Trump Organization alkalmazásában állt,

egy fedőcégen keresztül 130 ezer dollárt küldött Daniels ügyvédjének, cserébe azért az ígéretért, hogy a nő nem beszél a Trumppal való kapcsolatáról.

Ez önmagában nem lett volna törvényellenes, de Cohen később azt mondta, hogy a kifizetést Donald Trump utasítására és a 2016-os választások befolyásolása érdekében tette. Valamint, ami ebben az esetben a legfontosabb, hogy bár Cohen saját pénzéből fizetett a nőnek, a volt elnök ezt később megtérítette neki.

Üzleti feljegyzések meghamisítása

Michale Cohen, akit három év börtönbüntetésre ítéltek, miután 2018-ban bűnösnek vallotta magát adócsalásban és a kampányfinanszírozási törvények megsértésében, azt állította, hogy Donald Trump 2017-ben, Trump első Fehér Házban eltöltött évében havi 35 ezer dolláros részletekben térítette meg Cohennek a 130 ezer dolláros kifizetést.

A Donald Trump ellen benyújtott 34 vádpont ezekhez a kifizetésekhez kapcsolódik, amelyeket a Trump-szervezeten belül jogi költségként könyveltek el. Míg a könyvelési és nyilvántartási szabályok megsértése önmagában vétségnek (misdemenaur) számít New Yorkban, bűncselekményként (fellony) is megáll jogilag, ha egy másik bűncselekmény, jelen esetben a New York-i választási törvények megsértése mellett követik el.

A választási törvények megsértése

Egy politikai kampányban a jelölt számára negatív információk elhallgatására fordított pénz kampányadománynak minősül. Cohent részben azért ítélték el a szövetségi bíróságon a kampányszabályok megsértése miatt, mert a Danielsnek fizetett 130 000 dollár (45 millió forint) meghaladta a politikai jelölteknek adott egyéni adományok akkori törvényes határát: 2700 dollárt (egymillió forintot). Bragg azt állítja, hogy Trump által a Cohennek fizetett költségtérítések kezelése megsértette New York állam választási törvényét, „amely bűncselekménynek minősíti a jelöltség törvénytelen eszközökkel történő előmozdítására irányuló hozzájárulást”.

Mekkora büntetést kaphat Trump?

A Donald Trump elleni vádak mindegyike az amerikai jogrend szerint úgynevezett E osztályú bűncselekmény, amely New Yorkban a legalacsonyabb kategóriájú bűncselekmény, és vádanként legfeljebb négy év börtönbüntetést vonhat maga után, bár ha elítélik, a bíró úgy is dönthet, hogy csak próbaidőre ítéli − írta meg a The New York Times.

Az, hogy Donald Trumpra börtönbüntetést szabjanak ki, nem túl valószínű. Az ügyben eljáró bíró, Juan Merchan még a tárgyalás előtt elvetheti az ügyet. A volt elnök is dönthet úgy, hogy egy bizonyos ponton bűnösnek vallja magát, bár ígéretet tett arra, hogy az ügyet végigviszi a tárgyaláson.

Az ellene felhozott vádak viszonylag alacsony szintű bűncselekmények, így még ha el is ítélik, Trumpnak, mint bűntetlen előéletű személynek, nem valószínű, hogy börtönbüntetéssel kell szembenéznie − mondták az ügyvédek.

Mi történik ezután?

A vádirat hivatalosan elindítja a jogi eljárást, amely büntetőeljárásban csúcsosodhat ki. Az elkövetkező hónapokban valamikor kitűzik a tárgyalás időpontját.

Catherine McCaw helyettes kerületi ügyész kedden elmondta, hogy az ügyészek 2024 januárjában, 10 hónappal az általános választások előtt kezdődő tárgyalást kívánnak kérni. Trump ügyvédje jelezte, hogy a volt elnök jogi csapata a későbbi tavaszi időpontot szorgalmazza. Ez az időpont azonban a tárgyalás előtti jogi procedúrák ütemétől függően még későbbre tolódhat. Ügyvédek és jogi szakemberek szerint a tárgyalás egy évvel vagy még tovább is kitolódhat, és így pontosan a következő elnökválasztás kampányidőszakára eshet − közölte a The Wall Street Journal.

Az ügyészség a vádemelés után hamarosan köteles átadni a védelemnek az összes bizonyítékot, amelyet az eddigi nyomozás alatt gyűjtött.

Ezeket az információkat, amelyek jellemzően számos anyagból állnak, többek között a vádesküdtszék tárgyi bizonyítékaiból, a tanúvallomások átirataiból és az idézés útján összegyűjtött bizonyítékokból, általában nem hozzák nyilvánosságra, de a védelem számára világos és teljes képet ad, hogy megfelelően fel tudjanak készülni az ügyre.

Az információk átadása előtt és után Trump ügyvédi csapata valószínűleg felméri, melyek lehetnek a védekezéshez a legjobb jogi érvek, és előkészíti a tárgyalás előtti indítványokat.

Trump és ügyvédei indítványozhatják a vádirat elutasítását, amit számos indokkal megtehetnek, többek között azzal, hogy Bragg túl későn indította az ügyet, vagy hogy az alapjául szolgáló jogelméleti alapok nem állják meg a helyüket.

Fotó: Ricardo Arduengo / Reuters

Trump, aki jól ismert agresszív, perekben tanúsított eljárásmódjáról, számos más indítványt is előterjeszthet, többek között kérheti az ügy Manhattanből való áthelyezését. A volt elnök nyilvánosan panaszkodott arra, hogy a manhattani tárgyalóteremben nem valószínű, hogy tisztességes bánásmódban részesülne, és azt javasolta, hogy az ügyet helyezzék át Staten Islandre, amely republikánusabb, mint New York City más részei.

Az ilyen jellegű enyhítést − az ügy teljes elutasítását vagy a jelenlegi helyszínről való áthelyezését − kérő kérelmeknek ritkán adnak helyt. A bírák azonban általában komolyan veszik őket, és a feldolgozásuk heteket vagy hónapokat is felemészthet.

A tárgyalás előtt az ügyvédek valószínűleg jogi beadványokat nyújtanak be, és vitatkoznak arról, hogy az esküdtek elé milyen bizonyítékok kerülhessenek.

A bíró el szeretné kerülni, hogy az ügy miatt zavargások kezdődjenek

Juan Merchan bíró nem rendelt el − és nem is kértek tőle − titoktartást egyik fél számára sem − közölte a CNN.

Az ilyen korlátozások a legsúlyosabbak és a legkevésbé egyeznek az első alkotmány első kiegészítéséhez (Ez a szólásszabadságot biztosító törvények alapja az Egyesült Államokban − a szerk.) fűződő jogokkal. Ez kétszeresen is érvényes Trump úrra, mivel ő az Egyesült Államok elnökjelöltje

− mondta Merchan a tárgyaláson a bírósági jegyzőkönyv szerint.

Az esetleges titoktartás elrendelése beszédtéma volt Trump támogatói körében a keddi napot megelőzően, azt sugallva, hogy az igazságszolgáltatás a volt elnök ellen dolgozik.

Merchan azonban mindkét felet felszólította, hogy ügyfeleikre és tanúikra hassanak oda, hogy figyeljenek oda a viselkedésükre, bár pontosította, hogy ez egy „kérés” és nem „utasítás”.

Kérjük, tartózkodjanak az olyan megjegyzésektől vagy magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy erőszakot szítson, zavargásokat keltsen, vagy veszélyeztesse bármely személy biztonságát vagy kényelmét

− mondta a bíró.

(Borítókép: Brendan Mcdermid / Reuters)