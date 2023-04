Kitálalt Putyin titkos életéről az orosz elnök volt bizalmasa

A szökött tiszt – állítása szerint – a Szövetségi Gárdaszolgálat (FSO) tagjaként egyebek mellett az elnök titkosított kommunikációjának biztosításáért felelt. A speciális egység biztosítja, hogy az orosz vezető és az ország miniszterelnöke a nap 24 órájában titkosított kommunikációval rendelkezzen. Karakulov elmondta, hogy 2022 októberében a családjával sikerült Törökországba menekülnie, miközben Vlagyimir Putyint kísérte egy Kazahsztánban tartott csúcstalálkozóra.

Karakulov mindezt úgy tette, hogy tisztában volt vele, törvényt sért. „Háborús bűnösnek tartom Vlagyimir Putyint” – mondta a férfi, amikor arról kérdezték, miért menekült el a hazájából. Az egyórás interjú során eddig nem hallott részleteket osztott meg Vlagyimir Putyin szokásairól, családjáról és egészségi állapotáról, írja a The Moscow Times.

Vlagyimir Putyin nem hajlandó okoskütyüket használni

Karakulov elmondta, hogy Vlagyimir Putyin még mindig nem használ okostelefont vagy internetet, az orosz állami televíziót pedig a külföldi útjain is nézi. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin három évvel a világjárvány után is paranoiás attól, hogy megfertőződik a Covid–19-vírussal, és minden alkalmazottját két hét karanténra kényszeríti, mielőtt bárki is egy levegőt szívhatna vele a kijelölt szobában.

Karakulov egyébként cáfolta azokat a találgatásokat, miszerint a 70 éves vezető egy nem közölt betegségben szenvedne: „Jobb egészségnek örvend, mint sok más korabeli ember” – mondta.

Az FSO mérnöke megerősítette a Vlagyimir Putyin magánéletéről és vagyonáról szóló korábbi nagy visszhangot kiváltó oknyomozói jelentések némelyikét.

Vlagyimir Putyin hivatalosan soha el nem ismert családja „nyílt titok”, amiről az FSO tisztjei nyíltan beszéltek egymás között – közölte a volt tiszt.

A férfi ezenfelül megerősítette a Fekete-tengernél felépített luxuspalota létezését is. A Dossier Center közölte, hogy a Karakulovval készített interjút valamikor 2022 végén rögzítette, és kedden tette közzé, miután megbizonyosodott arról, hogy ő és családja elhagyta Törökországot, és biztonságos helyen tartózkodik.

Karakulov megjegyezte, hogy az orosz vezetéssel szembeni fenntartásai először a Krím 2014-es annektálásával jelentek meg. A cérna akkor szakadt el nála, amikor Putyin utasítására az orosz csapatok 2022. február 24-én megszállták Ukrajnát, erre pedig csak rátett egy lapáttal, amikor a vezető tavaly szeptemberben részleges katonai mozgósítást rendelt el.

