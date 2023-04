Videóra rögzítették, ahogy belecsap a villám egy kamionba

Egy új, megdöbbentő videófelvétel rögzítette azt a pillanatot, amikor a múlt héten Missouri államban heves zivatarok idején villám csapott egy megyei teherautóba.

A Missouri állambeli Greene megye a Facebookon osztotta meg azt a videót, amelyen látható, amint a villám egy parkolóban álló teherautóba csapódik, és kisebb robbanást okoz.

A villám a Greene megyei autópálya-felügyelet egyik autójának a tetejébe csapódott, megrepesztve annak első és hátsó szélvédőjét. A teherautó belsejében is keletkezett kisebb kár, ám ez nem volt annyira jelentős.

A megye közlése szerint a személyzet még vizsgálja a teherautó elektromos és mechanikai rendszerét.

Miután a villám a földbe is belecsapott, több aknafedelet is leszakított, és több berendezést is megrongált. Senki sem tartózkodott a parkolóhoz tartozó épületben, de a Greene megyei seriff hivatalának egyik helyettese a közelben tartózkodott, amikor a villám becsapott. Neki nem esett baja – írja a Fox News.