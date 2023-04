Szergej Lavrov már nem erős külügyminiszter – állítják szakértők

A 73 éves Lavrov majdnem 20 éve, 2004-ben lett külügyminiszter, azelőtt tíz évig Oroszország ENSZ nagykövete volt.

A külügyminiszter Putyin számára mindig megbízható miniszter volt, ugyanakkor az elnök közvetlen belső köréhez soha sem tartozott: a Newsweek szerint Lavrov hiába ellenezte 2014-ben a Krím-félsziget annektálását, illetve a 2022 februárjában Ukrajna ellen elindított teljes offenzívát, a kérdésben neki nem osztottak lapot.

Vlagyimir Putyin 1999-es hatalomra kerülése után elkezdte centralizálni az orosz állam irányítását, és minden lényegi döntés a belső körében születik meg. Külpolitikai kérdésekben Moszkva politikájának kialakításában például nagyobb beleszólása van Putyin fő külügyi tanácsadójának, Jurij Uszakovnak, mint magának a külügyminiszternek – állítja Mark Galeotti Oroszországgal foglalkozó politológus.

[Lavrov] alig több, mint az a szegény fickó, aki seprűvel követi az elefántot és feltakarít utána. Azt nem tudja meghatározni, hogy az elefánt milyen irányba mozogjon

– fogalmazott Galeotti

Ráadásul a politológus szerint még csak nem is mindig Lavrov minisztériuma végzi el a Kreml-ben kijelölt külpolitikai feladatokat: Szíriát illetően az orosz külpolitikát a védelmi minisztérium hajtja végre, Venezuela kapcsán a Rosznyeft energetikai cég szava a döntő, míg a Balkán esetében Nikolaj Patrusev, a Biztonsági Tanács titkára hoz fontos döntéseket – sorolta a példákat a brit szakértő.

Így Lavrov feladata lényegében csak a kommunikáció, illetve a kárelhárítás.

A lapnak nyilatkozó egyik szakértő szerint Szergej Lavrov miniszterként lényegében csak egy kicsivel több mint a Kreml sajtószolgálata.

Galeotti, akinek nemrég jelent meg könyve a Putyin által indított háborúkról, szerint a míg korábban „abszolút titánnak” számított, addigra már sok helyen inkább nevetség tárgyát képezi Lavrov – ugyanakkor leszögezi, nem mindenki látja így, és vannak olyan országok, ahol komolyan veszik, sőt, a globális délen még támogatják is,

amiért a külügyminiszter elmondása szerint az amerikai hegemónia ellen küzd.

Mindenesetre a szakértő szerint Lavrov így is már csak árnyéka korábbi önmagának.

Visszautasított lemondás, kompromat

Galeotti szerint Lavrov konkrétan a putyini rendszer fogja: sajtóhírek szerint Lavrov már évek óta le akar mondani posztjáról, azonban ezt Putyin nem engedélyezi, ráadásul a lap által egy másik megszólaló szakértő, Alex Kokcsarov szerint Putyinnak és szövetségeseinek jelentős mennyiségű kompromittáló anyaga van a külügyminiszterrel szemben.

Ez az oka, hogy ezeket a korrupciós bűncselekményeket olyan jól tolerálják az orosz rendszeren belül: ezzel megfogják a tisztviselőket és büntetőeljárással fenyegetik őket, ha felhagynak a lojalitással

– állítja Kokcsarov.

Emellett a pozíció előnyökkel is jár: Lavrov húsz év alatt jelentős vagyonra tett szert, amit családja mellett állítólagos szeretője és annak a családja is élvez – ha lemondana, akkor a luxus életviteléről is le kéne mondania.

A megszólaltatott szakértők szerint a 73 éves Lavrovnak így lényegében egy lehetősége van, ha ott szeretné hagyni külügyminiszteri pozícióját: ha súlyosan megbetegedik és egészsége miatt nem tudná ellátni a feladatát.

Ugyanakkor a lap megszólaltatott olyan szakértőket is, akik szerint Lavrov ha akarna, le tudna mondani. Olag Ignatov, a nonprofit Crisis Group vezető Oroszország-elemzője szerint ő nem egy „akaratlan utas”, hanem egy Putyinhoz hűséges politikus, és valószínű azért szolgál továbbra is külügyminiszterként, hogy megakadályozza, hogy az ország számára lehető legrosszabb lehetőségek megtörténjenek.

Hasonlóan látja Boris Bondarev, egykori orosz diplomata, aki az Ukrajna ellen elindított háború miatt mondott le 2022 májusában.

Szerinte Lavrov lemondásáról szóló pletykák csak pletykák, emellett úgy látja: ha valaki húsz évig miniszter, akkor elkezdi azt gondolni magáról, hogy ő a legalkalmasabb ember a pozícióra.

Ráadásul a háború miatt nehezebb is lenne a lemondása, főleg, ha azt Putyin nem is támogatná – Galeotti szerint a jelenlegi szituációban ez nem is lenne bölcs dolog, mivel az ügyészség nagyon szorosan a Kreml felügyelete alatt működik.

Emellett a szakértők eleve úgy látják, Lavrovban és Putyinban sok a közös: mindketten ugyanolyan cinikusan látják a jövőt és a külpolitikát, így elképzelhető: Lavrovnak nem is célja, hogy távozzon.

(Borítókép: Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata által közreadott képen Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott, a moszkvai tárgyalásai után tartott közös sajtóértekezleten 2022. július 21-én. MTI / EPA / Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata)