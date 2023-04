A Putyin-közeli fegyverkereskedő Oroszországba hívta Donald Trumpot

Nemrég tért vissza Oroszországba Viktor But orosz fegyverkereskedő, miután Moszkva csak érte volt hajlandó elcserélni az Oroszországban börtönbüntetésre ítélt Brittney Griner kosárlabdázót.

But – mint azt afogolycserérőlszóló cikkünkben bemutattuk – már 1997 óta üzletel fegyverekkel. Előtte szolgált a szovjet titkosszolgálatnál, a KGB-nél is, fegyvernepperként pedig állítólag az al-Kaidának és a táliboknak is juttatott fegyvereket.

Butot 2008-ban vették őrizetbe Thaiföldön, majd miután kiadták az Egyesült Államoknak, 2013-ban 25 év börtönbüntetésre ítélték.

Hogy But visszatért-e a börtönbüntetése előtti munkájához, nem tudjuk, ugyanakkor 2022 decemberében csatlakozott a csak nevében liberális, valójában szélsőjobboldali, populista-nacionalista Oroszországi Liberális Demokrata Párthoz. Viktor But most mint politikus szólt az egykori amerikai elnökhöz, Donald Trumphoz,

akit arra kért, jöjjön el Oroszországba, és „vezesse a globalizáció elleni lázadást”.

But szerint Trump lenne a legalkalmasabb erre a feladatra, és ő tudná megmenteni az amerikai népet is, bár arra nem tér ki, hogy Oroszországból az utóbbi feladatot hogyan tudná abszolválni.

Ajánlat és csere

A fegyverkereskedő úgy véli, Trump nincs biztonságban Amerikában, és bár ugyan neki ehhez nincs joga, de még politikai menekültjogot is biztosítana a New Yorkban épp bíróság elé álló egykori elnöknek. But a TASZSZ hírügynökségnek eljuttatott közleményét úgy zárja: szerinte az Egyesült Államok 45. elnökével szemben indított bírósági eljárás nem ér véget azzal, ha Trumpot elítélik, és elveszti az esélyét, hogy ismét elnök lehessen – bár a gondolatát nem fejti ki.

But meghívása két okból is érdekes: egyrészt Donald Trump korábbi biztonságpolitikai tanácsadója, John Bolton azt állítja,

Trump elnökként egyszer visszautasította Putyin ajánlatát, amikor Butért cserébe Putyin egy Oroszországban letartóztatott amerikai tengerészgyalogost ajánlott.

Másrészt Donald Trump az elnökjelölt-aspiránsi kampányában azt mondja, hogy ha ő lenne az elnök, neki 24 óra is elég lenne, hogy békét teremtsen Ukrajna és Oroszország között.