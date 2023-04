Nem várt helyen bukkant fel egy amerikai támadó tengeralattjáró

A The New York Times szerint az amerikai tisztviselők azt mondták, hogy a U.S.S. Florida nevű tengeralattjárót azért küldték a térségbe, hogy Iránt elrettentsék az agresszív cselekményektől, és biztosítsák a kereskedelmet a térségben.

Egy nappal korábban ugyanis az amerikai haditengerészet 5. flottája kiadott egy figyelmeztetést, miszerint az Irán és Izrael közti konfliktus veszélyt jelenthet a térségben elhaladó hajókra. Az amerikai hadsereg és az izraeli hírszerzés szerint ugyanis

az Iráni Forradalmi Gárda dróncsapásokat hajthat végre az izraeli tulajdonú civil hajók ellen a Perzsa-öböl és az Arab-tenger térségében.

Azt, hogy az amerikaiak és az izraeliek ettől tartanak, két magas rangú tisztviselő is megerősítette a The New York Timesnak nyilatkozva. Mindeközben egy kormányközeli iráni politikai stratéga is arról beszélt, hogy az iráni hadsereg valóban ilyen csapásokon gondolkozik, ugyanis ezzel válaszolnának arra, hogy Izrael nemrég egy légicsapásban megölte az iráni forradalmi gárda két tagját Szíriában (az izraeli légierő azóta is rendszeresen hajt végre csapásokat a térségben).

A U.S.S. Florida egy rakéta-tengeralattjáró, amely összesen 154 darab Tomahawk rakétát képes hordozni. A The New York Times szerint nem szokványos az, hogy az amerikai haderő külön bejelenti egy-egy tengeralattjáró átcsoportosítását, vagyis valószínűsíthető, hogy a lépéssel most direkt üzenni akartak az irániaknak.