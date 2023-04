Putyin rosszul lett, riasztották az orvosokat

A General SZVR nevű orosz Telegram-oldal arról számolt be hétfő reggel, hogy az orosz elnök rosszul lett vasárnap, azonnali orvosi ellátásra volt szüksége. A csatorna szerint Putyin súlyos betegségben szenved, és pihennie kellene, de nem teheti meg.

Az SZVR azt állítja, hogy Kreml-közeli forrásokból közvetlen értesüléseket tud szerezni az orosz elnök állapotáról. Korábban több alkalommal is tettek már érdekes kijelentéseket az orosz elnökről (volt, amikor a Kreml ezeket cáfolta).

A Telegram-oldal most arról számolt be, hogy az orosz elnöknek azonnali orvosi segítségre volt szüksége vasárnap reggel. Mint írták:

Putyin súlyos fejfájásra panaszkodott, és arra, hogy elhomályosult a látása, nem érzi a nyelvét, valamint hogy a jobb karja és a jobb lába zsibbad.

A Kreml szakorvosai ezt követően elsősegélyben részesítették, majd alapos orvosi vizsgálatot is végeztek rajta. A vizsgálat után gyógyszereket írtak fel neki, és azt javasolták, hogy a következő néhány napban mondja le minden programját, és pihenjen.

Az SZVR szerint mindeközben délre az orosz elnök állapota javult, estére pedig teljesen stabilizálódott, akkorra az orvosok is megnyugodtak.

PUTYIN KÖZELI SZÖVETSÉGESEI KÖRÉBEN AZONBAN PÁNIKOT OKOZOTT AZ ESET.

A Telegram-oldal szerint az orvosok már korábban jelezték, hogy az orosz elnök egészsége romlik, de az elnök köre és családja ezeket az előrejelzéseket nem vette komolyan. Most viszont ők is azt javasolták Putyinnak, hogy fogadja meg az orvosok, tanácsát, és pihenjen – de mindhiába. Ugyanis az orosz elnök állapotának javulása után úgy döntött, nem fogadja meg az orvosok tanácsát a pihenéssel kapcsolatban, hiába győzködték erről még a családtagjai is.

Az SZVR szerint Putyin olyannyira nem pihent, hogy vasárnap este már tartott egy rövid megbeszélést katonai és politikai vezetőkkel. A találkozón arról kérdezte a vezetőket, hogy mikor tudják felmutatni azokat a „sikereket” Kelet-Ukrajnában, amelyeket korábban megígértek (vagyis Bahmut, Avdijivka és más települések elfoglalását). Válaszul azonban leginkább csak kifogásokat kapott.

ERRE PUTYIN IDEGES LETT, ÉS AZ EGÉSZ ÜLÉSNEK VÉGET VETETT – ÍRTA AZ SZVR.

Késő este aztán megint fájni kezdett a feje, de a gyógyszer bevétele után el tudott aludni.

Szövetségesei félnek Putyin hirtelen halálától

Az SZVR végül azt írta, hogy Putyinra nehéz hét vár most rengeteg eseménnyel és megbeszéléssel, amelyeknek többségét nem mondhatja le. Az események egy részénél lehet, hogy a dublőrje helyettesíti, de ezzel azért vigyáznak a Kremlben, mert a hasonmás néha elárulja magát a viselkedésével.

Az elnök egészségének ideiglenes, de rohamos sebességű romlása miatt a hozzá legközelebb álló személyek nagyon feszültek. Putyin hirtelen halála esetén mindannyian ismeretlen helyzetbe kerülnének, amelyben a saját túlélésük is veszélybe kerülhetne

– összegezte a fejleményeket az SZVR.

A háború fejleményeit hétfőn is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2023. március 29-én. Fotó: Gavriil Grigorov / Sputnik / AFP)