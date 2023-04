Ez lehet az utolsó esély, hogy kiszorítsák Putyint Ukrajnából?

Ukrajna már hosszú ideje készül ellentámadásra Oroszország ellen, amely várhatóan a következő hetekben indulhat meg. A The Times szerzője azt írta, elképzelhető, hogy ez a támadás lesz az utolsó alkalom arra, hogy kiszorítsák az oroszokat a megszállt ukrajnai területekről.

Nem túlzás azt mondani, hogy az április végére vagy májusra várható ellentámadás az egész háború kimenetelét eldöntheti. Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy milyen következményei lehetnek az akciónak.

Most a The Times Dél-Ukrajnában tartózkodó riportere, Richard Spencer arról írt, hogy az ukránok milyen várakozással tekintenek az akcióra. Beszámolója szerint az ukrán hadsereg morálja még mindig magas, de egyre többen kezdenek kételkedni abban, hogy a Nyugat valóban fenn tudja-e tartani Ukrajna támogatását hosszú távon. Nem alaptalanul, hiszen az Egyesült Államokból is érkeztek már ezzel összefüggésben jelzésértékű üzenetek az utóbbi hónapokban.

Spencer szerint az ukrán elnök terve az lehet, hogy ezzel az offenzívával megfordítja a háborút. A vihar (vagyis az offenzíva) előtti csend itt-ott már be is állt, mivel Herszonban a töredékére csökkent az orosz tüzérségi támadások száma, és mindkét oldal arra törekszik, hogy tartalékokat halmozzon fel lőszerből és katonákból a következő időszakra készülve (az egyedüli kivételt Bahmut jelenti, ahol még mindig teljes erőbedobással harcolnak a felek).

A The Times riportere szerint a nyugati szakértők úgy vélik, hogy Ukrajnának van elegendő lőszere egy nagy offenzívához az idén – de csak akkor, ha nem a Szovjet-éra Tűzfal-taktikáját alkalmazzák, mert ahhoz nincs elég lőszer.

Hozzátette azt is, ha az offenzíva nem lesz sikeres, akkor Ukrajnának utána lesz elég ereje ahhoz, hogy folytassa az eddigi védekezést,

de ahhoz már valószínűleg nem, hogy második offenzívát indítson.

Mindeközben pedig kérdéses, hogy a nyugati államok hajlandóak lesznek-e újabb fegyverszállítmányokat átadni ebből a célból úgy, hogy az ő lőszertartalékuk is kezd kimerülni.

Felerősödhetnek a békepárti hangok

Richard Spencer szerint azzal is számolni kell, ha az ukrán ellentámadás nem lesz sikeres, akkor Európában és a tengerentúlon is felerősödnek azok a hangok, amelyek szerint Ukrajnának azonnali tárgyalásokat kellene kezdenie (és akár területeket is fel kellene adnia a békéért cserébe).

Mint írta, azt még nem tudni, hol kerül sor a támadásokra, de a legvalószínűbb az, hogy

valahol a Herszon és a Zaporizzsja közti frontszakaszon próbálnak meg áttörni az ukránok.

Onnan aztán déli irányban előretörhetnek a Fekete-tenger felé, és veszélyeztethetik a Krímet is. Azt viszont az ukránok is elismerték, hogy nem lesz egyszerű, mert az oroszok jól felkészültek, sok katonát vontak össze a fronton, és beásták magukat.

Egy fiatal, 26 éves ukrán hírszerzőtiszt pedig azt is elismerte a The Times riporterének, hogy az orosz haderő gyengeségéről elterjedt vélekedések túlontúl optimisták. Mint mondta, az oroszokról sokszor azt tartják, hogy szovjet korszakbeli eljárásokat alkalmaznak, de ezekről sem lehet minden esetben azt mondani, hogy rosszak vagy elavultak.

Annyi biztos, hogy jól képzett sereggel küzdünk

– ismerte el, majd azt is hozzáfűzte, hogy az is csak részigazság, hogy az orosz hadsereget teljesen a tekintélyelvűség uralja, és a fiatalabb parancsnokok nem mernek önállóan cselekedni (mindezt ugyanis cáfolják azok az orosz rádióadások, amelyeket ő maga le tudott hallgatni).

Jobb lenne még várni a támadással?

Richard Spencer szerint a nyugati katonai szakértők egy része azon az állásponton van, lehet, hogy jobb lenne még várni az offenzívával azért, hogy az ukránok több tapasztalatot szerezzenek a legújabb harceszközeikkel, és azért, hogy a támadást olyan időpontban indíthassák el, amikor erre az ellenségük nincs felkészülve.

Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij és az ukrán hadvezetés elkötelezettnek tűnik amellett, hogy most kell támadni.

„Természetesen mindenki gyors győzelmet szeretne. De meg kell érteni azt is, hogy a területeink harmada meg van szállva, és hosszú játszmára kell felkészülni. Sok fordulópont lehet még itt” – mondta a The Times riporterének nyilatkozó ukrán hírszerző.

(Borítókép: Ukrán katonák 2023. április 7-én a donyecki régióban. Fotó: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Gency / Getty Images)