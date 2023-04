Star Wars-relikviákat loptak a tolvajok, egyikük vukik között bujkált

Tolvajok sokkolták a kedélyeket vasárnap a londoni ExCeL kiállítási központban tartott háromnapos Star Wars-kongresszuson.

Az elkövetők már számos, rendkívül értékes gyűjtői figurát bezsákoltak, mielőtt kiszúrták volna őket, ahogy épp megkörnyékezik a kiállított eredeti fénykardokat.

A helyszínt azonnal lezárták, azonban hiába keresték az elkövetőket a több ezer jelmezes rajongó között.

Filmbe illő rablás volt – dörzsölt és jól szervezett

– számolt be a The Sun egyik forrása.

Néhány rajongó megpróbált segíteni a biztonságiaknak a tolvajok előkerítésében, de mindhiába. A rablók közül végül csupán egyet sikerült megtalálni és elfogni: egy 60 év körüli férfit, akit felvettek a térfigyelő kamerák, amint a közeli kávézóba menekülve

vukinak öltözött rajongók között bujkál.

A többieket – legalább három másik férfit – nem sikerült előkeríteni.

A The Sun forrása szerint – figyelemelterelő taktikát alkalmazva – vagy azelőtt sikerült kijutniuk az épületből a zsákmánnyal, mielőtt az ajtókat bezárták volna, vagy megvárták, amíg tiszta a terep, és csendben továbbálltak.

A nem mindennapi rablás azon a nagyszabású, háromnapos rendezvényen történt, ahol korábban bejelentették a következő három Star Wars mozifilmet, illetve a Tales of the Jedi új évadát és A Rossz Osztag új évadát is.