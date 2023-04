Úgy dohányzik a magyar, mintha nem lenne holnap

Az Egyesült Királyság kormánya új terveket jelentett be, amelyek célja, hogy a világon elsőként indított swap to stop kezdeményezéssel egymillió dohányost szoktasson le a dohányzásról és térjen át az elektromos cigarettára. A dohányosok számára lehetővé teszik a párologtató indulócsomagok beszerzését azért, hogy minden ötödik jelenlegi dohányosnak segítsenek leszokni a dohányzásról. A kedden bejelentett tervek részeként a várandós nőknek további 400 fontot (171 ezer forint) is felajánlanak a dohányzásról való leszokáshoz.

A lépések részét képezik annak a szélesebb körű stratégiának, amelynek célja, hogy 2030-ra az ország „füstmentes” legyen, vagyis a dohányzás aránya nagyjából 5 százalékra csökkenjen. Mindez alig egy nappal azután történt, hogy bejelentették egy „illegális elektromos cigaretta végrehajtó csoport” létrehozásának tervét, amelynek célja a 18 éven aluliaknak az üzletekben történő illegális elektromoscigaretta-eladások visszaszorítása.

A nagy európai dohányzáskörkép

Az Eurostat adatai szerint az EU lakosságának 19,7 százaléka dohányzik naponta. 2019-ben 5,9 százalékuk napi 20 vagy annál több szál cigarettát szívott el, 12,6 százalékuk pedig 20 darabnál kevesebbet.

Az EU-ban a legtöbbet dohányzó ország Bulgária, ahol a lakosság 28,2 százaléka cigarettázik naponta, majd Törökország (27,3 százalék), Görögország (27,2 százalék), Magyarország (25,8 százalék) és Lettország (24,9 százalék) következik. A legkevésbé dohányos ország Svédország (9,3 százalék), Izland (11,2 százalék), Finnország (12,5 százalék), Norvégia (12,9 százalék) és Luxemburg (13,5 százalék).

Svédország, a legalacsonyabb dohányzási aránnyal rendelkező európai ország évek óta küzd a cigarettával. A dohányzást 2005 elején minden bárban és étteremben betiltották. A tilalmat 2019-ben tovább terjesztették ki a bárok és éttermek szabadtéri ülőhelyeire, valamint a nyilvános helyekre is – írja az Euronews.

Az EU-ban a férfiak nagyobb valószínűséggel dohányoznak, mint a nők

Európa-szerte a férfiak nagyobb valószínűséggel dohányoznak, mint a nők; a 15 éves és idősebb férfiak 22,3 százaléka naponta cigarettázik, míg a nők 14,8 százaléka.

A férfiak Bulgáriában (37,6 százalék), Lettországban (34,4 százalék) és Romániában (30,6 százalék) dohányoznak a legtöbbet. Ezzel szemben azok az országok, ahol a nők dohányoznak a legtöbbet, Németország (18,6 százalék), Horvátország (19,2 százalék) és Bulgária (20,7 százalék). Magyarországon a férfiak 21,5 százaléka, míg a nők 17,3 százaléka dohányzik.

Romániában a férfiak 30,6 százaléka dohányzik, szemben a nők 7,5 százalékával; Bulgáriában 37,6 százalék a férfiak aránya, míg 20,7 százalék a nőké; Lettországban pedig 34,4 százalék a férfiak aránya, szemben a nők 12,1 százalékával.

Néhány országban a két nem közötti különbség kisebb, vagy éppen fordított.

Svédországban a tilalmak ellenére a nők nehezebben szoktak le a dohányzásról; 6,8 százalékuk még mindig leszokik, szemben a férfiak 5,9 százalékával. Dániában a férfiak 11,7 százaléka dohányzik, a nők 11,8 százaléka. Norvégiában szintén szűk a különbség; a férfiak 11 százaléka dohányzik, a nők pedig két százalékponttal lemaradva 9,4 százalékkal.

A legtöbb napi dohányos legalább 10 éve dohányzik. A számadatok azt mutatják, hogy az egész EU-ban a naponta dohányzók túlnyomó többsége (76,2 százalék) 2019-ben már legalább 10 éve dohányzott. A statisztikák szerint a naponta dohányzó férfiak 78,1 százaléka legalább 10 éve dohányzik, míg a nők 73,5 százaléka.