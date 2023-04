Szexuális erőszakkal is gyanúsítják Donald Trumpot, szeretné elhalasztani a pert

Trump a múlt héten az állami bíróságon ártatlannak vallotta magát 34 rendbeli okirat-hamisításban a Stormy Daniels pornósztárnak, egy Playboy playmate-nek és egy portásnak nyújtott titoktartási kifizetésekkel kapcsolatban, akiknek állítólag információi voltak egy állítólag Trump által házasságon kívül nemzett gyermekről.

Most a Bloomberg szerint a volt elnök ügyvédje arra hivatkozott, hogy a negatív médiavisszhang az esküdtszéket is megingathatná. Ahhoz, hogy a volt elnök tisztességes tárgyalást kapjon, „lehűlési” időszakra van szükség a „példátlan vádiratával és vádemelésével kapcsolatos előítéletes médiavisszhangot” követően – írta Trump ügyvédje, Joseph Tacopina kedden késő este a Carroll-ügyet a manhattani szövetségi bíróságon felügyelő bírónak címzett levelében.

Az ügy tárgyalásának megtartása mindössze három héttel e történelmi események után garantálja, hogy sok, ha nem a legtöbb leendő esküdtnek a bűnügyi vádak lesznek a legfőbb gondolatai, amikor a volt elnök felett ítélkezik

– kifogásolta az ügyvéd.

A Carroll-ügy tárgyalása a tervek szerint április 25-én kezdődik. Az Elle magazin egykori rovatvezetője azt állítja, hogy Trump 1995 végén vagy 1996 elején megerőszakolta őt a New York-i Bergdorf Goodman áruházban.

Donald Trump tagadta a nemi erőszak elkövetését, azt állítva, hogy Carroll „nem volt az esete”. Carroll rágalmazásért beperelte őt, később pedig egy New York-i törvény alapján nyújtott be ellene keresetet, amely lehetővé teszi, hogy a szexuális erőszak áldozatai évekkel az állítólagos bántalmazás után is perelhessenek.

(Borítókép: Donald Trump. Fotó: Carmen Mandato / Getty Images)